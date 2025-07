Đưa nông sản an toàn từ Lâm Đồng về TPHCM tiêu thụ

Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Môi trường tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, công tác phối hợp quản lý, kiểm soát thực phẩm an toàn luôn được lãnh đạo hai địa phương quan tâm với nhiều sự kiện được tổ chức, như hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TPHCM tại TP Đà Lạt (trước đây); chương trình “Tick xanh trách nhiệm”; ký kết hợp tác nhằm mục đích kiểm soát chất lượng nông sản từ Lâm Đồng và các tỉnh về TPHCM tiêu thụ.

Các cơ sở có mẫu sản phẩm vi phạm quy định đều được Sở An toàn thực phẩm TPHCM thông tin đến Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng để phối hợp kiểm soát an toàn thực phẩm.

Năm 2024, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã triển khai lấy 332 mẫu rau củ quả có nguồn gốc từ tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả kiểm nghiệm có 331/332 mẫu (chiếm 0,997%) an toàn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và có 01/332 mẫu (chiếm 0,003%) phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức quy định.

“Đến thời điểm này có hơn 100 cơ sở sản xuất, sơ chế rau củ quả các loại đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang cung cấp cho các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM. Sở An toàn thực phẩm TPHCM cũng đã xác nhận cho 19 chuỗi thực phẩm an toàn của tỉnh Lâm Đồng, cung ứng sản lượng rau củ quả khoảng 19.888 tấn/năm, thịt heo khoảng 8.869 tấn/năm cho thị trường TPHCM”, ông Nguyễn Hoàng Phúc thông tin.

Trong khi đó, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, sắp tới tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn” giữa TPHCM và tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng triển khai hướng dẫn cơ sở sản xuất nông sản báo cáo định kỳ về sản lượng, chủng loại được tiêu thụ trên địa bàn TPHCM và công tác tự kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất, chất lượng của cơ sở.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

"Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng triển khai tổ chức giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng. Ở chiều ngược lại, Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức thực hiện kế hoạch thu mẫu của tỉnh Lâm Đồng để giám sát an toàn thực phẩm các chuỗi cung ứng nông sản tiêu thụ tại các siêu thị, chợ đầu mối,… trên địa bàn TPHCM", bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết.