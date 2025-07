Lý do một dòng sữa dinh dưỡng cho trẻ em tại TPHCM bị thu hồi

UBND TPHCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính gần 94 triệu đồng đối với Công ty CP XNK Dinh dưỡng Dược Loha (trụ sở cũ tại 363/38/26D Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) do bà Lâm Bảo Châu làm Giám đốc, đồng thời buộc thu hồi nhiều sản phẩm sữa dành cho trẻ nhỏ do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.