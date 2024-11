Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Tổng thống Rumen Radev, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Bulgaria thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev trước thềm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 là sự kiện quan trọng, nâng tầm và góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam - Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tiến hành hội đàm, sáng 25-11. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Bulgaria, đối tác ưu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Bulgaria dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng thống Rumen Radev bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Tổng thống Rumen Radev cho biết, thời gian qua, Bulgaria đã trở thành một trong những trung tâm chuyển đổi số của EU với nhiều công ty có vị thế quan trọng trên toàn cầu trong lĩnh vực này; khẳng định Bulgaria coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, sáng 25-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Về chính trị - ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về thương mại - đầu tư, hai vị nguyên thủ khẳng định đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học - kỹ thuật; khuyến khích các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU; nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của Bulgaria như công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev gặp gỡ báo chí sau khi tiến hành hội đàm, sáng 25-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Bulgaria là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU và đề nghị Bulgaria có tiếng nói thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định này, ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Rumen Radev khẳng định hai nước cần đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, văn hóa - thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ thông tin, chế biến khoáng sản, môi trường.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp và xung đột trên thế giới cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực và trên thế giới, vì hợp tác và thịnh vượng chung toàn cầu.

Nhân dịp này, Tổng thống Rumen Radev trân trọng mời Chủ tịch nước Lương Cường sớm thăm Bulgaria, Chủ tịch nước Lương Cường đã vui vẻ nhận lời.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev đã chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế - thương mại và hợp tác địa phương.

Hai bên ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm, khẳng định các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và thế giới.

LƯU THỦY