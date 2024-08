Đưa tro cốt nhà hoạt động Merle Ratner về Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh bà Merle Ratner dù sinh ra tại Mỹ nhưng đã dành trọn vẹn nghĩa tình cho Việt Nam; lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm, cống hiến của bà và chờ đón bà như một người thân trở về nhà. Lễ rải tro cốt bà Merle Ratner sẽ diễn ra ngày 10-8, tại vùng biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Bà Merle Ratner, sinh năm 1956 tại TP New York, từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam khi mới 13 tuổi và nổi tiếng với hành động treo khẩu hiệu phản chiến lên tượng Nữ thần Tự do. Bà là người đồng sáng lập và điều phối tổ chức Chiến dịch cứu trợ và Trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam của khu vực New York… Bà đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ở TP New York vào ngày 5-2-2024.

MINH CHÂU