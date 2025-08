Đức Tuấn sẽ mang bất ngờ gì tới nhạc hội ở Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia?

Trong đêm nhạc, Đức Tuấn sẽ làm mới nhạc phẩm kinh điển – Bài ca đất phương Nam bằng kỹ thuật pop đỉnh cao. Chất giọng tenor đầy nội lực và giàu cảm xúc của anh sẽ cộng hưởng với phần phối khí mang âm hưởng dân gian đương đại, bán cổ điển, tạo nên một phiên bản đầy bất ngờ và cuốn hút cho tiết mục khai mở.

Phần trình diễn được lấy cảm hứng từ chính dòng sông Vàm Cỏ, nơi dòng chảy lặng lẽ mang theo những ký ức hào hùng, bồi đắp nên văn hóa và lịch sử nơi đây. Dòng sông sẽ đóng vai trò là chất dẫn chuyện, kết nối quá khứ với hiện tại, dẫn dắt khán giả bước vào một “kỷ nguyên mới” - nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn để kể chuyện, làm sống dậy di sản một cách hiện đại, táo bạo với Một vòng Việt Nam kết hợp giữa giao hưởng và EDM, I will survive (song ca cùng Uyên Linh).

Nổi bật với chất giọng nam cao (tenor) đầy nội lực và kỹ thuật, divo Đức Tuấn được biết đến là một trong số ít những ca sĩ trẻ không đi theo dòng nhạc thị trường mà chuyên tâm làm mới các ca khúc nhạc xưa, nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng và nhạc kịch.

Trước khi chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Đức Tuấn đã sở hữu một "profile" học vấn ấn tượng khi từng hai lần đoạt giải học sinh giỏi môn Anh văn cấp quốc gia và được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại Thương. Con đường âm nhạc của anh được đánh dấu bằng hàng loạt giải thưởng lớn từ các cuộc thi ca hát sinh viên và giải nhất Tiếng hát truyền hình năm 2000, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Đức Tuấn cũng là chủ nhân của nhiều album chất lượng như: Đức Tuấn hát tình ca Phạm Duy (2007), Music of the night (2009), Đức Tuấn hát tình ca Từ Công Phụng – Lời tôi ru như mơ (2012), Tuấn hát Quỳnh – 36 (2017), Đức Tuấn Phú Quang in Symphony – Hà Nội và em khi thu chớm đông sang (2018), Đức Tuấn hát Trần Thiện Thanh – Một ngày ta được yêu! (2019), Trọn Một Kiếp Yêu – Lam Phương (2020), và gần đây nhất là album 50 – Những Bài Ca Không Quên 2 (2025) kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Đức Tuấn cũng là giọng ca tiên phong đưa nhạc kịch (Broadway) vào thị trường âm nhạc Việt. Anh là ca sĩ Việt Nam duy nhất “dám” mời nhạc trưởng, nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ piano danh tiếng nước Anh Paul Bateman và Genevieve Charest - nữ ca sĩ nổi tiếng Canada, rất được yêu thích trên sân khấu nhạc kịch ở Canada và châu Âu - góp mặt vào liveshow nhạc kịch Music of the night vào năm 2009 tại Việt Nam. Divo Đức Tuấn cũng từng trình diễn với Sumi Jo – diva opera của Hàn Quốc và cộng tác với các dàn nhạc giao hưởng danh tiếng trong và ngoài nước.

Đức Tuấn từng hai lần nhận giải Cống Hiến và cũng là một trong những nghệ sĩ nhận được đề cử nhiều nhất tính đến nay. Anh cũng từng được vinh danh tại các giải thưởng lớn khác như: Giải Mai Vàng (hạng mục Ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng), và HTV Awards (cho Nghệ sĩ cống hiến), khẳng định vị thế và sự trân trọng của công chúng đối với tài năng của anh.