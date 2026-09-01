Rà soát quy định về khoảng cách an toàn và mức phạt giao thông

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức xử phạt và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Lưu lượng phương tiện tăng cao. Ảnh: GIA KHÁNH

Ngày 1-9, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8948/VPCP-CN gửi bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng; chủ tịch UBND các tỉnh, thành, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ.

Công văn nêu, trong các ngày 28 và 29-8, báo chí có nhiều phản ánh về tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và TPHCM nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, tai nạn, mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các ngày lễ, tết. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027 như: Vành đai 2,5, Vành đai 3,5 TP Hà Nội, Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 TPHCM; đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng như TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, TPHCM – Trung Lương.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền chính sách về Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng những nội dung vượt thẩm quyền trong tháng 9.

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LÂM NGUYÊN