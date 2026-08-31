Xe khách bị lật ở Gia Lai, có nạn nhân tử vong

Khoảng 3 giờ 10 phút ngày 31-8, trên tuyến đường tránh đoạn qua phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và một số người được đưa đến bệnh viện

Clip Lực lượng chức năng điều tra và xử lý tại hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 50E-449.17, do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đắk Đoa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến vị trí trên, xe khách bị mất lái, lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông. Vụ tai nạn bước đầu làm 1 người tử vong và một số người bị thương được đưa đến bệnh viện.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (áo đỏ) trực tiếp chỉ đạo xử lý tại hiện trường.

HỮU PHÚC