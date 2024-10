Đường Lò Lu không đảm bảo an toàn giao thông

Khởi công rồi để đó

Đường Lò Lu là tuyến giao thông huyết mạch của TP Thủ Đức, có chiều dài khoảng 2km, nối đường Nguyễn Xiển với đường Lã Xuân Oai. Vào năm 2000, Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu được khởi công thực hiện trong sự vui mừng của người dân. Dự án gồm: đoạn 1, dài 1.767,11m (đường Lã Xuân Oai đến cầu Lấp), rộng 25m (mặt đường 15m, vỉa hè 10m); đoạn 2, dài 267m (cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển), rộng 16m (mặt đường 8m, vỉa hè 8m), cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh…

Đường Lò Lu, đoạn gần cầu Lấp, bị xuống cấp, hư hỏng nặng

Dự án có tổng kinh phí trên 755 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2025. Thế nhưng, Công ty cổ phần Xây dựng Nghĩa Phước (đơn vị thi công) chỉ đào đường thi công, đặt khoảng 200m cống thoát nước rồi dừng lại. Đã hơn 4 năm kể từ ngày khởi công nâng cấp, đường Lò Lu vốn đã có nhiều “ổ voi”, “ổ gà” lại càng nhanh xuống cấp, hư hỏng hơn.

Chị Phạm Thị Phúc đi xe gắn máy từ chợ Trường Thạnh ra, cố tránh những hố sâu trên đường. Chị cho biết, mặt đường chi chít “ổ voi”, “ổ gà” nên xe chạy qua đây “nhảy” như cóc. Ngày nắng nóng tuy lắm bụi đường, nhưng còn thấy hố sâu để tránh, chứ còn những hôm trời mưa, nước che lấp mặt đường, nhiều xe máy, xe ô tô sụp xuống hố sâu, gây nguy hiểm đến tính mạng người lưu thông.

Theo người dân sống hai bên đường, từ ngày Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu triển khai thực hiện, công tác duy tu, bảo dưỡng đường không còn được quan tâm như trước. Đơn vị quản lý đổ đá dăm, “vá” đường quá sơ sài nên sau một thời gian ngắn, mặt đường lại bị bong tróc, xuất hiện hố sâu mới. Người dân địa phương thường xuyên đi lại nên quen mặt đường, còn những người ở nơi khác đến hay lần đầu qua đây dễ bị sụp hố, cả người lẫn xe bê bết bùn đất.

Chậm vì nhiều nguyên nhân

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức, vào tháng 4-2000, Công ty cổ phần Xây dựng Nghĩa Phước tiến hành thực hiện gói thầu xây lắp xây dựng đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật (từ km1+280 đến cuối đoạn 1 và toàn bộ đoạn 2). Đơn vị thi công mới làm 200m cống thoát nước (đoạn từ cầu Chùm Chụp đến đường Nguyễn Xiển), chiếm 2% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, gói thầu xây lắp 2 đang ngừng thi công do chờ giải phóng mặt bằng. Mặc dù đơn vị thi công chỉ mới thực hiện 2% giá trị hợp đồng rồi ngưng thi công, nhưng chủ đầu tư lại tạm ứng theo hợp đồng trên 4,3 tỷ đồng. Hiện nay, dự án còn hơn 4,2 tỷ đồng tạm ứng chưa thu hồi. Năm 2022, chủ đầu tư đã có văn bản (số 1907/BQLDA) thu hồi tiền tạm ứng gói thầu xây lắp 2, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Sau khi tiến hành thanh tra, ông Lê Văn Thường, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TPHCM, cho biết, theo kết quả kiểm tra hiện trường, mặt đường trong đoạn thi công cống thoát nước từ ranh dự án xây dựng mới cầu Chùm Chụp đến giao lộ đường Nguyễn Xiển bị bong tróc, tạo hố sâu, đọng nước mặt và lề đường, không đảm bảo an toàn giao thông. Trong nhiều nguyên nhân, riêng đối với chủ đầu tư là do thiếu kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thi công, giám sát dẫn đến các tồn tại trong công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Trong khi đơn vị thi công đã ngưng thi công để chờ mặt bằng, con đường ngày càng hư hỏng, thì công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng lại quá chậm. Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, đến cuối tháng 7-2024, chỉ mới bàn giao mặt bằng trống cho đơn vị thi công 202/253 hồ sơ thu hồi đất.

Trước tình trạng đường Lò Lu bị xuống cấp nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, cơ quan thanh tra đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ. Ngày 9-9-2024, Thanh tra Sở GTVT TPHCM có văn bản số 3050/KL-TTS, kết luận: đường Lò Lu không đảm bảo an toàn giao thông. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để người dân hàng ngày phải lưu thông trên tuyến đường thiếu an toàn.

TRẦN YÊN