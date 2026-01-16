EVN kiểm tra, sẵn sàng phương án cung cấp điện phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, không cắt điện trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV, hạn chế sửa chữa lưới, bố trí tối thiểu hai nguồn điện kèm máy phát và UPS tại các điểm trọng yếu, trực vận hành 24/24 giờ...

Thông tin từ EVN, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị bảo đảm cung cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các đơn vị thành viên của EVN đã và đang chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ở mức cao nhất cho sự kiện chính trị quan trọng này.

Buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn EVN, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các đơn vị trực thuộc.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn làm việc với các đơn vị liên quan về phương án cung cấp điện phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Từ Liêm (thuộc EVNHANOI) - đơn vị trực tiếp phụ trách cấp điện cho khu vực diễn ra sự kiện, Trung tâm Hội nghị quốc gia được đảm bảo điện từ nguồn cấp chính, bố trí hai nguồn dự phòng độc lập, cùng hệ thống 6 máy phát diesel và các bộ lưu điện, đảm bảo duy trì liên tục điện dành cho chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, âm thanh, hình ảnh khu vực sân khấu (hội trường chính) và các hệ thống thiết yếu trong mọi tình huống.

EVNHANOI cũng tăng cường kiểm tra, củng cố phương án cấp điện cho các địa điểm nơi đại biểu lưu trú, nơi tổ chức các hoạt động chào mừng. Tất cả các điểm này đều được bố trí nguồn điện chính và có nguồn dự phòng, kèm máy phát tại chỗ, đảm bảo việc chuyển nguồn được thực hiện nhanh chóng khi có sự cố lưới điện, không ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Về phía EVNNPT, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến cho biết, thời gian qua, EVNNPT đã tích cực phối hợp với thị trường điện quốc gia và các công ty điện lực địa phương xây dựng phương án, phương thức vận hành phù hợp bảo đảm cung cấp điện trong dịp Đại hội Đảng. Các đơn vị thuộc tổng công ty cũng sẽ tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển để khẩn trương xử lý mọi tình huống có thể xảy ra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn biểu dương tinh thần chuẩn bị của các bên liên quan trong việc lập các phương án, cũng như sự chủ động trong công tác triển khai, đảm bảo lưới điện sẵn sàng vận hành an toàn và ổn định cho sự kiện quan trọng sắp tới. Bên cạnh đó, lãnh đạo EVN cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ thông qua hàng loạt các phần việc cụ thể giữa các đơn vị với cơ quan chức năng và Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tổng Giám đốc EVN cũng lưu ý, dù đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo điện cho các sự kiện có tính chất quan trọng, nhưng các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan mà phải tập trung cao độ, không để xảy ra sai sót. Yêu cầu thiết lập các biên bản phân định ranh giới trách nhiệm cụ thể và rõ ràng với Trung tâm Hội nghị quốc gia, đảm bảo tính pháp lý, tạo thuận lợi trong quá trình phối hợp giữa hai bên.

Các đơn vị điện lực không được cắt điện trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động của đại hội, hạn chế tối đa các công tác sửa chữa trên lưới trong giai đoạn này. Tổng Giám đốc EVN cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia trong việc lập và thực hiện phương thức vận hành, đảm bảo an toàn, thông suốt.

Đối với các điểm trọng yếu, lãnh đạo EVN yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng, bố trí ít nhất hai nguồn điện lưới kèm theo máy phát điện dự phòng và hệ thống lưu điện để đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định. EVNHANOI, EVNNPT và các đơn vị điện lực địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để giám sát các công trường xây dựng dọc hành lang an toàn lưới điện. Tổng Giám đốc EVN nêu rõ, các đơn vị phải làm việc trực tiếp với các chủ đất và chủ đầu tư có phương tiện máy móc lớn (như xe cẩu, xe tải) tạm dừng thao tác hoặc giám sát đặc biệt trong những ngày diễn ra đại hội, nhằm ngăn ngừa nguy cơ vi phạm hành lang gây sự cố.

PHÚC HẬU