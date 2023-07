EVN ứng phó cơn bão số 1

Trong đó, EVN yêu cầu tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, tuyệt đối không được chủ quan và cần tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai.

EVN yêu cầu các công ty thủy điện trực thuộc, các tổng công ty phát điện, công ty thủy điện: tham gia cắt, giảm, làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là các điểm xung yếu; bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp.

Các công ty, nhà máy nhiệt điện trực thuộc, các tổng công ty phát điện, công ty nhiệt điện tăng cường kiểm tra hệ thống mái che, hệ thống thoát nước mặt, kho nhiên liệu, bãi thải xỉ đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Lưu ý dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện khi các địa phương thực hiện lệnh cấm biển.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, đường dây, trạm điện và có phương án xử lý kịp thời; đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục.

EVN cũng yêu cầu Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia theo dõi sát diễn biến của thiên tai, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, nhanh chóng chỉ huy khắc phục khi sự cố xảy ra.

Đối với đơn vị bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai phải báo cáo cập nhật thông tin, số liệu hàng ngày. Trường hợp xảy ra sự cố, thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, đơn vị cần khẩn trương báo cáo nhanh về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVN.

EVN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 1 và cập nhật thường xuyên về tình hình ảnh hưởng tới việc vận hành nguồn và lưới điện cũng như ảnh hưởng đến cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện.