Công ty Điện lực Đắk Nông: Nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024, được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Đắk Nông đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân; đặc biệt là các sự kiện quan trọng của tỉnh và cấp điện ổn định cho Tỉnh Mondulkiri – Vương quốc Campuchia, góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Năm 2024, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu: Điện thương phẩm, tỷ lệ thu nộp tiền điện, tiết kiệm điện, tỷ lệ thu không dùng tiền mặt, độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao, giảm sự cố... nộp ngân sách đúng, đủ và kịp thời. Hoạt động chuyển đổi số đã đạt được một số thành tựu mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng, PC Đắk Nông không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các dịch vụ điện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Cụ thể công ty cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đến khách hàng, mọi dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng từ khâu đăng ký, nhận kết quả đến thanh toán 100% thông qua hình thức trực tuyến.

PC Đắk Nông nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử; triển khai công nghệ vệ sinh cách điện hotline (không cắt điện), sửa chữa lưới điện hotline trên lưới điện để hạn chế mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng.

Năm 2024, PC Đắk Nông triển khai thi công nhiều công trình thuộc nguồn sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng. Trong công tác đầu tư xây dựng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ thực hiện các dự án, tuy nhiên PC Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực vượt khó, tập trung nguồn lực thực hiện các công trình, dự án lưới điện góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và nâng cấp lưới điện nông thôn.

Trong quá trình hoạt động, PC Đắk Nông luôn xây dựng niềm tin và tạo sự gắn kết giữa ngành điện với chính quyền địa phương và nhân dân bằng những việc làm thiết thực, các hoạt động về công tác an sinh xã hội tại địa phương trong những năm qua như: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; trao tặng công trình điện năng lượng mặt trời cho điểm trường học; tặng quà cho các em học sinh nghèo; hỗ trợ chương trình Tết nhân ái lan tỏa yêu thương, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt; phát cháo cho bệnh nhân nghèo…Riêng năm 2024, Công ty thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa tại địa phương với tổng số tiền trên 750 triệu đồng.

PC Đắk Nông tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa tại địa phương

Đặc biệt trong chuỗi Tri ân khách hàng được tổ chức hàng năm, PC Đắk Nông đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa về cộng đồng như: Tặng quà cho các hộ gia đình nghèo; sửa chữa điện miễn phí, thay mới hệ thống dây điện, bóng và các thiết bị điện sinh hoạt cho hộ gia đình nghèo; hiến máu tình nguyện, thực hiện các công trình thắp sáng đường quê…

Bước sang năm 2025, PC Đắk Nông đề ra nhiều nhóm giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh; đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội địa phương; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng; đồng thời tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Qua đó góp phần chung tay cùng địa phương phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và đời sống dân sinh.

TÂM AN