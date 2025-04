Bộ Công thương ra mắt cẩm nang hướng dẫn cách tiết kiệm điện

Ngày 14-4, Bộ Công thương đã ra mắt Bộ cẩm nang Tiết kiệm điện năm 2025, gồm 2 ấn phẩm: “Cẩm nang tiết kiệm điện trong gia đình” và “Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng - công nghiệp - tòa nhà”.

Cầm nang hướng dẫn cách tiết kiệm điện trong tòa nhà, công sở, sản xuất công nghiệp

Cẩm nang cung cấp các giải pháp thực tiễn, dễ áp dụng để giảm chi phí điện và bảo vệ môi trường, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn trong sinh hoạt và sản xuất. Toàn bộ nội dung được phát hành trực tuyến tại địa chỉ https://tietkiemnangluong.com.vn.

Cẩm nang hướng dẫn cách tiết kiệm điện trong gia đình

Cẩm nang cũng khuyến khích việc sử dụng các thiết bị khác như máy giặt, điều hòa và máy bơm nước một cách hợp lý, ví dụ như giặt đủ tải và đặt điều hòa ở nhiệt độ 26-28 độ C. Thêm vào đó, cẩm nang còn cung cấp hướng dẫn về an toàn điện trong mùa mưa bão, giúp gia đình sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

PHÚC HẬU