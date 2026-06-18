FED tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Ngày 17-6 (giờ miền Đông nước Mỹ), Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, đồng thời lên kế hoạch cho một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Chủ tịch FED Kevin Warsh tổ chức họp báo lần đầu tiên sau khi nhậm chức. Ảnh: FED

Việc FED giữ nguyên lãi suất cơ bản đúng như dự báo của thị trường.

Tuyên bố của FED nêu rõ, đây là lần đầu tiên quyết định về lãi suất nhận được sự đồng thuận hoàn toàn trong vòng một năm trở lại đây.

Theo CNBC, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều sau khi FED phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất trong năm nay. Các chỉ số S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones giảm hơn 1% ngay sau quyết định của FED và hồi phục nhẹ vào cuối giờ giao dịch ngày 17-6. Ngược lại, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm lên tới 4,22%.

Cũng trong ngày 17-6, Chủ tịch FED Kevin Warsh tổ chức họp báo lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hoạt động của FED. Ông cho biết sẽ thành lập 5 nhóm công tác tập trung các lĩnh vực: truyền thông, bảng cân đối kế toán, mức độ phụ thuộc vào nguồn dữ liệu, năng suất và việc làm, cùng khung chính sách về lạm phát của cơ quan này.

KHÁNH MINH