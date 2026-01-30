FED giữ nguyên lãi suất, thị trường phản ứng tích cực

Giai đoạn điều hành thận trọng

Dù quyết định giữ nguyên lãi suất dựa trên những đánh giá tích cực về đà tăng trưởng kinh tế và sự ổn định của thị trường lao động, nhưng nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan thiết lập và hoạch định chính sách tiền tệ cho FED, lại bộc lộ sự chia rẽ.

Kết quả bỏ phiếu với tỷ lệ 10/12 cho thấy sự không thống nhất khi 2 thành viên Christopher Waller, Stephen Mirantrong Hội đồng Thống đốc bỏ phiếu phản đối để ủng hộ việc hạ thêm 0,25 % lãi suất. Hai thành viên này đều được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, trong đó ông Christopher Waller được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế Chủ tịch FED khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell khép lại vào ngày 15-5.

Nhân viên giao dịch theo dõi chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ).

﻿ẢNH: XINHUA

Cuộc họp lần này diễn ra ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ lắng nghe những cuộc tranh luận về việc liệu Tổng thống có quyền sa thải Thống đốc FED Lisa Cook vì những cáo buộc cá nhân hay không. Trong khi đó, Chủ tịch FED Jerome Powell cũng đang đối mặt với một cuộc điều tra từ những công tố viên liên bang liên quan đến dự án cải tạo trụ sở của cơ quan này tại Washington.

Về triển vọng chính sách dài hạn, nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu đã đưa ra những dự báo thận trọng. Ông Jason Pride, Giám đốc Chiến lược và Nghiên cứu đầu tư tại Công ty Quản lý tài sản Glenmede, nhận định, FED có thể sẽ chỉ thực hiện thêm tối đa 1-2 đợt hạ lãi suất nữa. Lộ trình này khả năng cao sẽ chỉ bắt đầu từ giữa năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc chu kỳ nới lỏng tiền tệ vốn được khởi xướng từ tháng 9-2025 đang đi dần đến hồi kết, nhường chỗ cho một giai đoạn điều hành thận trọng hơn để ổn định nền kinh tế.

Phản ứng mạnh mẽ

Trên thị trường tài chính, quyết định của FED đã tạo ra một làn sóng phản ứng mạnh mẽ và đầy kịch tính. Chỉ số S&P 500 đã vượt ngưỡng 7.000 điểm, một cột mốc mang tính biểu tượng phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sức mạnh của các doanh nghiệp Mỹ, nhất là nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự bùng nổ của nhóm Big Tech (những doanh nghiệp công nghệ lớn) đã kéo các chỉ số quan trọng khác như Nasdaq và Dow Jones tăng điểm mạnh trong phiên.

Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được sự ổn định đến giờ đóng cửa, khi các nhà đầu tư bày tỏ sự thận trọng trước kịch bản FED có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến để kiềm chế lạm phát vốn còn dai dẳng. Tại châu Á, các chỉ số chứng khoán chủ chốt đều ghi nhận sắc xanh. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,3%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,98%, và Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,16%. Tương tự, thị trường chứng khoán châu Âu cũng chứng kiến những phiên tăng điểm.

Bên cạnh thị trường chứng khoán, giá vàng ngày 29-1 lập đỉnh cao mới khi vượt ngưỡng 5.500 USD/ounce, cho thấy nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư đang ở mức cao. Ngược lại, đồng USD cho thấy xu hướng suy yếu nhẹ do thị trường đã phần nào định giá trước quyết định giữ nguyên lãi suất và đang tập trung nhiều hơn vào triển vọng cắt giảm trong tương lai. Trong khi đó, trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent tại thị trường London (Anh) tăng 1,23%, đóng cửa ở mức 68,4 USD/thùng. Giá dầu WTI tại New York (Mỹ) tăng 1,31%, chốt ở mức 63,21 USD/thùng.

THANH HẰNG tổng hợp