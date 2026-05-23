Tân Chủ tịch FED tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh. Ảnh: VCG

Ông Kevin Warsh khẳng định sẽ thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng về tính liêm chính và hiệu quả hoạt động cho FED. Theo nhà lãnh đạo mới của FED, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cần theo đuổi các mục tiêu chung một cách sáng suốt, độc lập và quyết tâm. Nếu FED điều hành hiệu quả, lạm phát tại Mỹ sẽ giảm, tạo tiền đề cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và cải thiện trực tiếp thu nhập của người dân.

Tại buổi lễ, Tổng thống Donald Trump khẳng định mong muốn dưới sự chèo lái của ông Kevin Warsh, FED sẽ giữ vững vai trò hoạt động hoàn toàn độc lập, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục bùng nổ dưới chính sách mới.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Warsh có sự tham dự của các Thẩm phán Tòa án tối cao Clarence Thomas và Brett Kavanaugh. Đây là lần hiếm hoi Chủ tịch FED tuyên thệ tại Nhà Trắng, sau lần gần nhất diễn ra là với ông Alan Greenspan vào năm 1987.

Trong diễn biến khác, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard thông báo từ chức vì lý do gia đình. Chồng bà, ông Abraham Williams, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp. Nhà Trắng xác nhận quyết định từ chức của bà Tulsi Gabbard sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30-6 tới.

PHƯƠNG NAM