Gác cho người dân vui xuân

Khi mọi người, mọi nhà đang đoàn viên, sum vầy đón tết thì ngoài kia, các cán bộ, chiến sĩ công an vẫn đang căng mình thực hiện nhiệm vụ. Để đảm bảo người dân đón chào năm mới an toàn, các anh đã gác lại công việc cá nhân để trực chiến, làm việc xuyên tết.

Lãnh đạo TP Thủ Đức biểu dương lực lượng công an đã phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản ở phường Tăng Nhơn Phú B. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thực hiện nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh

Những ngày cận tết cả nước rúng động với vụ án sát hại, phi tang thi thể cô gái tại TP Thủ Đức (TPHCM). Theo đó, chiều 9-2 (nhằm ngày 30 tết), Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức nhận được tin báo chị Th. (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú TP Thủ Đức) mất tích.

Lập tức, Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị Th. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương rà soát hiện trường. Chưa đầy 24 giờ, Công an TP Thủ Đức đã huy động nhiều lực lượng áp dụng các biện pháp, xác định Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang), ở chung dãy trọ với chị Th. là nghi phạm chính. Qua quá trình điều tra, Khoa thừa nhận hành vi sát hại chị Th. cướp tài sản, hiếp dâm và phân xác phi tang.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Minh Trí đã lập tức phối hợp Công an TPHCM, đồng thời có các chỉ đạo trinh sát tinh nhuệ của đội, bám sát vụ án. Trong những ngày người dân đang vui xuân, đón tết, Trung tá Trí cùng các tổ công tác của Công an TP Thủ Đức đã ngay lập tức lên đường, ngày đêm lần theo dấu vết nghi phạm, không để người nhà nạn nhân chờ đợi lâu; phối hợp Công an xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) bắt giữ Khoa khi đang lẩn trốn ở nhà bạn gái.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết, việc tổ chức đấu tranh, khám phá thành công vụ án vào thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm không kể thời gian, hoàn cảnh.

Với thành tích đạt được, sáng 15-2, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao khen thưởng 5 tập thể thuộc Công an TP Thủ Đức và Công an TPHCM. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ, kết quả khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng cho thấy tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ; không quản ngại khó khăn, vất vả và hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thủ Đức nói riêng và Công an TPHCM trong dịp tết. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức chia sẻ, chiến công này thể hiện tinh thần của lực lượng CAND, đặc biệt là Công an TP Thủ Đức và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã nỗ lực ngày đêm để bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống ấm no bình yên cho người dân.

Tất cả vì bình yên của nhân dân

Trong 7 ngày của kỳ nghỉ tết 2024, TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đón chào năm mới. Trong đó, nổi bật là các hoạt động tại trung tâm thành phố như: Chợ hoa, hội hoa xuân, đường sách, Đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa…

Điều tiết giao thông những ngày Tết Nguyên đán 2024 ở TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, từ ngày 9-2 (tức 30 tết), lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông… đã có mặt ở nhiều tuyến đường trọng điểm của TPHCM để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tạo không gian để người dân theo dõi bắn pháo hoa cùng các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Các tổ tuần tra hỗn hợp (363), CSGT tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm với trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an TP Thủ Đức chia sẻ, việc trực sẵn sàng chiến đấu vào ngày lễ, tết hay đêm giao thừa là điều mà mỗi cán bộ, chiến sĩ công an đều xác định từ khi quyết định mặc lên mình bộ quân phục.

Nhiều năm công tác trong lực lượng CSGT, lại ở địa bàn TPHCM nhiều phức tạp, số lần Trung tá Hoàng được đón giao thừa bên gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Tôi may mắn vì có vợ con thấu hiểu, chia sẻ với công việc của bản thân nên trước lúc giao thừa, tôi thường tranh thủ gọi về gia đình dặn dò cả nhà xem pháo hoa, đợi bố về. Các con của tôi rất tự hào vì công việc của bố, điều đó làm tôi có thêm động lực thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Hoàng cho hay.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức, chia sẻ, Công an TP Thủ Đức trực xuyên suốt và không nghỉ tết. Tết là thời điểm Công an TPHCM triển khai quân số 100% bảo vệ đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho người dân đón xuân, có các hoạt động vui chơi. Người dân an toàn thì nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ công an mới hoàn thành.

An toàn phòng cháy chữa cháy cũng là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Dịp tết, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM (PC07) đã phối hợp Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC-CNCH tại 11 địa điểm tổ chức chương trình bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố; tổ chức rà soát, kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH đảm bảo phục vụ công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu trước và trong dịp tết.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07, cho biết, số vụ cháy từ ngày 29 đến mùng 5 tết xảy ra 15 vụ, giảm 4 vụ so với năm 2023. Phòng PC07 phối hợp triển khai hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; qua đó, cứu được 3 người, bảo vệ được nhiều tài sản của người dân, doanh nghiệp. Phòng PC07 quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn các chương trình, chuỗi hoạt động đón chào năm mới và Tết Nguyên đán 2024, phục vụ người dân vui xuân, đón tết.

Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác chăm lo tết cũng được Công an TPHCM chú trọng thực hiện; trọng tâm là hoạt động thăm, chúc tết các gia đình thương binh, liệt sĩ; có công với cách mạng, gia đình chính sách; các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình thân nhân liệt sĩ…

THU HOÀI - CHÍ THẠCH