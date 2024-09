Gần 1 tỷ đồng cho mặt nạ hóa trang của “Cám”

Thông tin trên được chia sẻ tại buổi giao lưu với giới truyền thông sau buổi chiếu ra mắt bộ phim Cám tại TPHCM.

Tiết lộ thêm về quá trình hóa trang của Lâm Thanh Mỹ cho vai Cám, NSX Hoàng Quân cho biết thêm, lớp mặt nạ mỗi lần chỉ sử dụng được một lần. Mỗi ngày lên phim trường, nữ diễn viên đều được ê-kíp hóa trang một lớp mặt nạ mới, tốn thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Ê-kíp phim Cám giao lưu với báo chí sau buổi chiếu ra mắt. Ảnh: V.H

"Để làm được chiếc mặt nạ này, chúng tôi phải lấy mẫu gương mặt của Mỹ, sau đó về đúc các chi tiết sao cho chân thật nhất. Trước khi quay, chúng tôi sẽ dán các chi tiết đó lên mặt và tiến hành tô vẽ, hóa trang sao cho tiệp màu da để ra đúng nhân vật", NSX Hoàng Quân tiết lộ.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng lý giải lý do vì sao lại tiêu tốn khá nhiều về khâu hóa trang cho Lâm Thanh Mỹ. Lý do là bởi nếu giữ lớp mặt nạ này lâu hơn một ngày có thể làm giảm thị lực của diễn viên, trong khi ê-kíp luôn đặt ra tiêu chí sự an toàn lên hàng đầu.

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim. Ảnh: V.H

Trước đó, Lâm Thanh Mỹ chia sẻ cô không cảm thấy quá khó chịu khi phải sử dụng mặt nạ này trong quá trình quay phim. Tuy nhiên, vì phần mặt nạ này che hết một bên mắt nên trong quá trình cả ngày hóa trang, cô cảm thấy cộm trong mắt.

Cận cảnh quá trình hóa trang cho Lâm Thanh Mỹ. Ảnh: ĐPCC

Tại buổi giao lưu với giới truyền thông, dàn diễn viên chính của bộ phim cũng có cơ hội trải lòng về quá trình thực hiện bộ phim.

Đảm nhận vai mẹ kế trong phim, diễn viên Thúy Diễm cho biết dù trước đó diễn viên Ngô Thanh Vân từng thể hiện rất thành công vai diễn này nhưng cô không cảm thấy quá áp lực. Cô tự tin nhân vật của mình có những điểm mới mẻ, khác biệt.

Khi được hỏi về việc thời lượng vai diễn của mình trên phim cũng không nhiều, cô chia sẻ: "Với tôi, đây là vai diễn khá đặc biệt. Phim dài 122 phút và phải chia đều cho tất cả các nhân vật nên có thể thời lượng vai diễn của tôi phải giảm sút một chút. Đạo diễn khó có thể kể quá kỹ, quá chi tiết về vai diễn, vì nếu làm vậy sẽ không đảm bảo về thời lượng. Theo tôi, với ý đồ của đạo diễn như vậy, tôi thấy nhân vật của mình khá trọn vẹn".

Thúy Diễm tự tin với vai mẹ kế trong phim. Ảnh: V.H

Trong khi đó, với diễn viên Rima Thanh Vy - người đảm nhận vai Tấm cho biết, là người không mấy tự tin về ngoại hình, cô từng khá đắn đo và suy nghĩ khá lâu trước một cảnh quay quan trọng của bộ phim. Với vai diễn này, để đảm bảo trọn vẹn, ê-kíp đã cho lồng tiếng cho nhân vật.

NSX Hoàng Quân hé lộ phim có kinh phí hơn 1 triệu USD. Ảnh: V.H

Cám là dị bản kinh dị đẫm máu lấy cảm hứng từ truyện cổ tích nổi tiếng Tấm Cám. Nội dung chính của phim xoay quanh Cám - em gái cùng cha khác mẹ của Tấm, đồng thời sẽ có nhiều nhân vật và chi tiết sáng tạo, gợi cảm giác vừa lạ vừa quen cho khán giả.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên: Quốc Cường, Hải Nam, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Ngọc Hiệp, Mai Thế Hiệp, Thiên Tú, Trần Doãn Hoàng,...

Không tiết lộ con số cụ thể nhưng theo NSX Hoàng Quân kinh phí sản xuất bộ phim là hơn 1 triệu USD.

Phim chính thức khởi chiếu tại các rạp từ ngày 20-9.

HẢI DUY