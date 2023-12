Gần 9 tỷ đồng kiều hối chuyển về TPHCM trong năm 2023

Một số nước đã tháo dỡ các biện pháp thắt chặt về xuất nhập cảnh, các chính sách về y tế cũng được dần nới giãn giúp lượng người Việt đi xuất khẩu lao động tăng lên. Đây cũng là lí do khiến lượng kiều hối chuyển về địa bàn TPHCM tăng hơn 35% so với năm trước.

Lượng kiều hối chuyển về TPHCM năm nay thông qua các ngân hàng tăng 35% so với năm trước

Ngày 21-12, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, theo thống kê, trong năm 2023, kiều hối chuyển về TPHCM thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại ước đạt 8,92 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022.

Ông Lệnh cho biết, hậu dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, các ngành nghề đều gặp phải sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu. Tuy nhiên, nhằm thúc đẩy sự hồi phục kinh tế, một số nước đã tháo gỡ các biện pháp thắt chặt về xuất nhập cảnh, các chính sách về y tế cũng được dần nới giãn giúp lượng người Việt đi xuất khẩu lao động tăng lên. Đây cũng là lí do khiến lượng kiều hối tăng mạnh so với năm trước. Bên cạnh đó, dù kiều bào gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế song vẫn quan tâm, hướng về quê hương, gửi tiền về hỗ trợ, giúp đỡ người thân và gia đình.

“Lượng kiều hối không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân trong nước, mà còn là nguồn lực tài chính quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước”, ông Lệnh cho hay.

Dự báo, trong năm 2024, lượng kiều hối chuyển về TPHCM sẽ tăng khoảng 20% so với năm nay, khi cả thế giới đều đang kỳ vọng vào sự chuyển mình sau cơn đại dịch.

