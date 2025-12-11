Kinh tế

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Ông Đỗ Phước Tống được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí - điện TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

SGGPO

Chiều 11-12, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí – điện TPHCM tổ chức đại hội nhiệm kỳ I (2025-2030), bầu Ban Chấp hành đầu tiên theo mô hình hiệp hội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ I Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí - điện TPHCM. Ảnh: THANH DUNG
Theo kết quả bỏ phiếu từ đại hội, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HĐTV Công ty Cơ khí Duy Khanh được bầu làm Chủ tịch hiệp hội. Ban chấp hành hiệp hội nhiệm kỳ I có 38 thành viên.

Hiệp hội đặt tầm nhìn trở thành hiệp hội số một Việt Nam dành cho các doanh nghiệp công nghiệp cơ khí – điện – tự động hóa. Là cầu nối cho doanh nghiệp tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng liên quan, xây dựng các nhóm phát triển sản phẩm, thương mại hóa giải pháp theo định hướng “Made by Việt Nam”.

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch hiệp hội bày tỏ niềm vui khi hiệp hội kết nối thêm nhiều thành viên uy tín, lực lượng doanh nghiệp thành viên hiện đã đông đảo sau hình thành TPHCM mới, cam kết cùng ban chấp hành mới xây dựng hiệp hội ngày càng phát triển mạnh hơn trong giai đoạn chuyển mình của đất nước.

Ông Đỗ Phước Tổng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí - điện TPHCM nhiệm kỳ 1. Ảnh: THANH DUNG

Tại đại hội, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM gửi lời chúc mừng đến Ban Chấp hành mới của hiệp hội, đồng thời khẳng định trong cơ cấu kinh tế của thành phố, công nghiệp đang giữ vai trò quan trọng. Năm 2025, bốn ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó ngành cơ khí thuộc nhóm có tăng trưởng cao với mức dự kiến tăng khoảng 18,8% so với cùng kỳ. Điều này đã minh chứng cho những nỗ lực của các doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới còn nhiều biến động.

Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM. Ảnh: THANH DUNG

Ông Hà Văn Út cho biết, Sở Công thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong kết nối, xây dựng chính sách, giải quyết khó khăn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thành phố trong thời gian tới.

THANH DUNG

