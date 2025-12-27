Vingroup công bố hợp tác chiến lược với chính phủ Uzbekistan, mở ra cơ hội đầu tư quy mô lớn tại Trung Á

Ngày 25-12,Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Uzbekistan nhằm thúc đẩy hợp tác và triển khai các dự án đa ngành tại Uzbekistan. Thỏa thuận đánh dấu sự khởi đầu cho kế hoạch hợp tác dài hạn giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực Trung Á, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế - đầu tư giữa Việt Nam và Uzbekistan.

Theo MOU, hai bên thống nhất phối hợp nghiên cứu và hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực như phát triển đô thị, giao thông bền vững, du lịch - nghỉ dưỡng và các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Uzbekistan.

Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển đô thị, Uzbekistan sẵn sàng phân bổ 1.000 ha đất tại khu vực đắc địa của thủ đô Tashkent cho Vingroup để Tập đoàn nghiên cứu, đề xuất, và đầu tư phát triển khu phức hợp đô thị quy mô lớn, bao gồm khu dân cư, hạ tầng tiện ích, thương mại và các công trình công cộng. Dự án hướng tới hình thành khu “Vietnam Town” tại Uzbekistan, góp phần tạo điểm nhấn phát triển đô thị hiện đại, bền vững, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Trong lĩnh vực giao thông bền vững, Vingroup đề xuất nghiên cứu triển khai dịch vụ taxi và di chuyển đô thị sử dụng xe điện VinFast tại Uzbekistan, đi kèm hệ thống hạ tầng sạc và dịch vụ hỗ trợ. Dự án kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông đô thị tại các thành phố lớn của Uzbekistan.

Trong lĩnh vực du lịch và giải trí, hai bên sẽ nghiên cứu khả năng phát triển tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng tích hợp, bao gồm các khu vui chơi giải trí, khách sạn, sân golf và hạ tầng du lịch đồng bộ, nhằm khai thác tiềm năng du lịch và gia tăng sức hấp dẫn của Uzbekistan đối với du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, hợp tác chiến lược này cũng mở ra khuôn khổ để hai bên xác định, đánh giá và lựa chọn thêm các dự án đầu tư tiềm năng khác, phù hợp với chiến lược phát triển và ưu tiên dài hạn của mỗi bên.

Về phía Chính phủ Uzbekistan, Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại cam kết hỗ trợ Vingroup thông qua việc cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, khung pháp lý và các chính sách ưu đãi; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị dự án, bao gồm thủ tục đất đai, cấp phép và tiếp cận các cơ chế hỗ trợ đầu tư theo quy định.

Về phía Vingroup, Tập đoàn sẽ đề xuất các ý tưởng phát triển, giải pháp kỹ thuật và kế hoạch đầu tư; tham gia nghiên cứu khả thi, cấu trúc dự án; đồng thời huy động các công ty thành viên trong hệ sinh thái Vingroup để triển khai các dự án phù hợp tại Uzbekistan.

Ông Kasimov Ilzat Ablaxatovich, Thứ trưởng bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan (bên trái) và ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (bên phải) tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Thứ trưởng bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan, Ông Kasimov Ilzat Ablaxatovich cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm và cam kết hợp tác của Vingroup tại Uzbekistan. Với kinh nghiệm trong phát triển đô thị, giao thông bền vững và các dự án hạ tầng, Vingroup được kỳ vọng sẽ là đối tác chiến lược để cùng nghiên cứu và triển khai những sáng kiến đầu tư đáp ứng định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Uzbekistan trong thời gian tới.”.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: “Uzbekistan là thị trường giàu tiềm năng với định hướng phát triển rõ ràng và môi trường đầu tư đang ngày càng hoàn thiện. Thông qua biên bản ghi nhớ này, Vingroup mong muốn từng bước nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp, đồng hành cùng Chính phủ Uzbekistan trong việc phát triển đô thị, giao thông bền vững và các lĩnh vực có đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.”

Uzbekistan là quốc gia có vị trí chiến lược tại Trung Á, với nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực và nhiều tiềm năng trong phát triển đô thị, hạ tầng, du lịch và dịch vụ. Chính phủ Uzbekistan đang đẩy mạnh cải cách và thu hút đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và hội nhập quốc tế.