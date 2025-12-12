Kinh tế

50 năm COMECO: Hành trình bền bỉ của doanh nghiệp xăng dầu Thành phố

Chiều 12-12, Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty (13-12-1975 - 13-12-2025) và 25 năm cổ phần hóa doanh nghiệp (13-12-2000 - 13-12-2025).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

z7320231306165_8dc76e8ffb6e27d5020642a9a11d2b59.jpg
Các đại biểu về dự buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Tấn Thương, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM, Tổng Giám đốc Công ty COMECO bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi nhìn lại chặng đường 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển của công ty. Đó là hành trình với nhiều biến động và thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn về tầm vóc, vị thế và bản lĩnh của một tập thể đoàn kết, kiên định, vượt khó vươn lên.

z7320231308957_1603e64dee7019951a5c840f320451d9.jpg
Ông Lê Tấn Thương phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Lê Tấn Thương chia sẻ, 50 năm qua là chặng đường nỗ lực không ngừng của COMECO. Hệ thống cơ sở vật chất của công ty ngày càng khang trang, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định; được Đảng, Nhà nước, các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

z7320231321316_ac13ac1931a224ef9faa76b77e166b72.jpg
z7320231326064_f1d1a18cb7e6d41bba79c0f539bbb10c.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Sơn trao cờ truyền thống của UBND TPHCM đến công ty. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian tới, COMECO sẽ tiếp tục tập trung phát triển mảng kinh doanh nhiên liệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn. Cùng với đó, tăng cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hướng đến kinh tế số và kinh tế xanh, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới và góp phần bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển của công ty.

z7320231344183_bed3398a07a76fde5f65b17df6ce04ba.jpg
z7320231354560_d45e8da2cdb4d0a3396f52c712c75fbb.jpg
z7320231333287_21091b1552e4160e2f150817db4d6930.jpg
Công ty trao kỷ niệm chương đến các cá nhân xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, UBND TPHCM đã trao cờ truyền thống đến Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) vì đã có thành tích trong xây dựng và phát triển, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

THU HOÀI

