Gãy cần cẩu công trình giữa trung tâm TP Đà Nẵng

Sáng 31-12, một cần cẩu công trình trên đường 2 Tháng 9 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ gãy đổ, vắt ngang mặt đường, may mắn không có thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tại một công trình xây dựng trên đường 2 Tháng 9 (phường Hải Châu).

Tại hiện trường, cần cẩu dài bị gãy, vắt ngang mặt đường. Vụ việc khiến một phần tường rào của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng bị sập.

Nhiều người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực xung quanh không có người qua lại nên không ghi nhận thương vong.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Châu, phường sẽ mời chủ đầu tư dự án đến làm việc để làm rõ nguyên nhân; đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công theo đúng quy định.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đây là công trình văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch – The One Tower. Gói thầu đang thực hiện là thi công cọc khoan nhồi và tường vây, thi công kết cấu hầm.

