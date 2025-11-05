Gia Lai: 2 xe máy tông nhau, 4 người thương vong

Ngày 5-11, ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ việc

Hai nạn nhân tử vong là Rơ Châm K. (sinh năm 2010) và Rơ Mah Th. (sinh năm 2008); 2 người bị thương gồm Kpă Nh. (sinh năm 2012) và Siu Th. (sinh năm 2006, tất cả cùng trú xã Bàu Cạn).

Vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, tại Km192+100 Quốc lộ 19B (thôn 1, xã Bàu Cạn). Thời điểm trên, K. điều khiển xe máy mang BKS: 81B2-424.xx, chở theo Nh., lưu thông hướng Đức Cơ - Pleiku, khi đến vị trí trên, đã va chạm với xe máy mang BKS: 81B3-228.xx, trên xe chở 2 người (chưa rõ ai điều khiển), lưu thông theo hướng ngược lại.

UBND xã Bàu Cạn đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

HỮU PHÚC