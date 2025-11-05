Pháp luật

An ninh - trật tự

Gia Lai: 2 xe máy tông nhau, 4 người thương vong

SGGPO

Ngày 5-11, ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 2 người bị thương.

fdfvs.jpeg
Hiện trường vụ việc

Hai nạn nhân tử vong là Rơ Châm K. (sinh năm 2010) và Rơ Mah Th. (sinh năm 2008); 2 người bị thương gồm Kpă Nh. (sinh năm 2012) và Siu Th. (sinh năm 2006, tất cả cùng trú xã Bàu Cạn).

Vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, tại Km192+100 Quốc lộ 19B (thôn 1, xã Bàu Cạn). Thời điểm trên, K. điều khiển xe máy mang BKS: 81B2-424.xx, chở theo Nh., lưu thông hướng Đức Cơ - Pleiku, khi đến vị trí trên, đã va chạm với xe máy mang BKS: 81B3-228.xx, trên xe chở 2 người (chưa rõ ai điều khiển), lưu thông theo hướng ngược lại.

UBND xã Bàu Cạn đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

HỮU PHÚC

Từ khóa

UBND xã Bàu Cạn Quốc lộ 19B Pleiku Điều khiển xe máy Gia Lai tai nạn thương vong

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn