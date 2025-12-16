Công an làm việc với nhóm "quái xế" biểu diễn trên yên xe

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy vừa nằm trên yên xe vừa hú hét. Một số đối tượng còn vừa chạy xe vừa quẹt chống xe xuống đường tạo thành tia lửa rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Ngày 16-12, Công an xã Minh Thạnh (TPHCM) đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan đến vụ chạy xe mô tô tô tốc độ cao, la hét xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Minh Thạnh thông qua theo dõi, nắm bắt thông tin trên không gian mạng đã phát hiện một số tài khoản mạng xã hội (Facebook, Tiktok) đăng tải các đoạn video về một nhóm người điều khiển xe mô tô trên đường với tốc độ cao, la hét, nằm trên yên xe... nên đã vào cuộc tiến hành xác minh.

Nhóm thanh thiếu niên hú hét, biểu diễn và quay clip cho nhau

Thả chân chống xe tạo tia lửa trên đường

Qua xác minh, lực lượng công an xác định 8 đối tượng có độ tuổi đủ từ 13 đến dưới 18 tuổi, hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Minh Thạnh, có liên quan đến vụ việc trên.

"Quái xế" vừa nằm vừa điều khiển xe

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, do thiếu hiểu biết pháp luật nên có hành vi bộc phát. Clip được quay vào tối 11-12 tại đoạn đường ĐT744 thuộc ấp Hòa Thành và ĐT749B thuộc ấp Hoà Lộc, xã Minh Thạnh. Các đối tượng đã sử dụng điện thoại để quay lại các đoạn video rồi đăng tải lên mạng xã hội với mục đích giải trí.

Nhóm "quái xế" phấn khích biểu diễn trên đường

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

