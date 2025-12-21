Truy tìm nghi phạm đâm bảo vệ bệnh viện tử vong

Trưa 21-12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng đâm một bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long khiến người này tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 phút ngày 20-12, ông N.A.K. (sinh năm 1980, ngụ khóm 8, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì bất ngờ bị một người đàn ông chưa rõ danh tính chạy đến, dùng hung khí đâm một nhát vào vùng nách trái. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù các y bác sĩ đã tích cực điều trị, nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong vào khoảng 22 giờ cùng ngày.

Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc một phụ nữ đến gửi xe tại bệnh viện. Thời điểm trên, có một người đàn ông đã xô xát với ông K. nhưng được can ngăn nên bỏ đi. Khoảng 10 phút sau, người này quay trở lại và xảy ra vụ việc.

Công an phường Phước Hậu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng và triển khai các biện pháp truy tìm nghi phạm gây án.

TÍN HUY