Người phụ nữ nước ngoài “diễn xiếc” trên xe máy bị điều tra hình sự

Ngày 21-12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc một phụ nữ quốc tịch Nga có hành vi điều khiển xe máy biểu diễn nguy hiểm trên đường sang Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) để điều tra theo thẩm quyền.

Người phụ nữ nước ngoài “diễn xiếc” trên xe máy. Video: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ nước ngoài điều khiển xe mô tô mang biển số 79N2-552XX, thực hiện nhiều động tác phản cảm, nguy hiểm khi đang lưu thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gây bức xúc trong dư luận.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là bà N.I. (34 tuổi, quốc tịch Nga), hiện cư trú tại phường Bắc Nha Trang. Làm việc với cơ quan công an, bà N.I. thừa nhận đã có hành vi nằm trên yên xe để điều khiển mô tô trên một số tuyến đường thuộc địa bàn xã Cam Lâm vào các thời điểm trong tháng 1 và tháng 6-2025.

Nhận thấy hành vi trên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Phòng CSHS tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HIẾU GIANG