Gia Lai: Cảnh cáo phó trưởng công an huyện, khiển trách phó giám đốc sở

Ngày 21-4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã họp quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Văn Huân (Phó Trưởng Công an huyện Đắk Đoa, nguyên Phó Trưởng Công an TP Pleiku) và ông Võ Trường Giang (nguyên Bí thư Chi bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đảng bộ Công an TP Pleiku) vì vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.