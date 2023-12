Giả nhân viên ngân hàng gọi tư vấn tăng hạn mức tín dụng, chiếm đoạt tài sản

Ngày 4-12, Công an quận 1 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Ngọc Trường (cùng sinh năm 1994, cùng ngụ TP Hà Nội) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chiều 20-10, ông H. nhận điện thoại do 1 người phụ nữ gọi xưng là nhân viên ngân hàng V. tư vấn về việc tăng hạn mức thẻ tín dụng của ngân hàng. Sau một lúc nói chuyện, người này đề nghị kết bạn qua Zalo để tư vấn chi tiết hơn.

Tưởng là nhân viên ngân hàng thật, ông H. làm theo và truy cập vào đường link: https://bio.link/bankvp mà "nữ nhân viên ngân hàng" gửi. Tiếp đó, ông H. tin lời đã cung cấp thêm thông tin về thẻ tín dụng của ông.

Tối cùng ngày, thẻ master card của ông H. tại ngân hàng V. bị trừ hơn 12 triệu đồng, nội dung là mua điện thoại tại một cửa hàng ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Tiếp đến, đối tượng tiếp tục nhắn tin qua Zalo yêu cầu ông H. nộp thêm tiền vào thẻ, nhưng ông không thực hiện. Biết đã bị lừa, ông H. đến công an trình báo.

Làm việc với công an, quản lý của cửa hàng trên cho biết, thời điểm trên có một nam thanh niên xưng tên là Thường đến cửa hàng hỏi mua điện thoại iPhone 15 Promax với giá gần 43 triệu đồng. Số tiền vị khách thanh toán là gần 43 triệu đồng và thanh toán 2 lần bằng hình thức liên kết thẻ Visa trên ví điện tử, lần đầu là gần 31 triệu đồng, lần 2 là hơn 12 triệu.

Lâm và Trường (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Tiếp đó, công an tiếp tục nhận đơn tố giác tội phạm của ông C. cũng bị lừa bằng thủ đoạn nói trên. Qua truy xét, công an đưa Trường và Lâm về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, cả hai khai đầu tháng 10-2023 được 1 đối tượng tiếp cận trò chuyện, hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ đó, các đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng V. gọi cho khách hàng hướng dẫn đăng nhập vào đường link trên để nâng hạn mức tín dụng. Sau khi khách hàng của ngân hàng trên dân cung cấp thông tin: ảnh CCCD, thẻ tín dụng… thì các đối tượng đưa vào nhóm chat để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tới lúc bị bắt, cả hai đã mua được gần 110 chiếc điện thoại di động xịn tại nhiều cửa hàng ở TPHCM và Hà Nội. Sau đó, 2 đối tượng này bán lại điện thoại di động rồi lấy tiền tiêu xài.

TRUNG DŨNG