Giá vàng nhẫn 9999 tăng mạnh

Giá vàng trong nước chiều 21-1 tiếp tục tăng mạnh dù giá vàng thế giới đi ngang. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua, vượt xa 87 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới chiều nay được kéo dãn thêm 700.000 đồng - 800.000 đồng so với sáng nay.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ, Công ty PNJ tăng giá vàng nhẫn 9999 thêm 400.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 700.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 85,4 triệu đồng/lượng mua vào và 87,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 700.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 900.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, báo giá ở mức 85,4 triệu đồng/lượng mua vào và 87,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 700.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 900.000 đồng chiều mua và 800.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 85,5 triệu đồng/lượng mua vào và 87,65 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng thêm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 85,5 triệu đồng/lượng mua vào và 87,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC cũng được các công ty SJC, PNJ tăng thêm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 85,5 triệu đồng/lượng mua vào và 87,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 85,5 triệu đồng/lượng mua vào và 87,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 85,7 triệu đồng/lượng mua vào và 87,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 21-1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.720,8 USD/ounce, giảm 1 USD so với sáng nay. Mức giá này sau quy đổi tương đương 83,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 4,1 - 4,3 triệu đồng/lượng so với sáng nay chỉ ở mức 3,4 - 3,6 triệu đồng/lượng; thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4 - 4,25 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 3 - 3,55 triệu đồng/lượng.

