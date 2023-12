Giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Ghi nhận giá vàng SJC vào khoảng 8 giờ ngày 12-12 tại TPHCM, tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) giảm 200.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với hôm trước, niêm yết ở mức 72,6 triệu đồng/lượng mua vào và 73,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC cũng báo vàng SJC ở mức 72,6 triệu đồng/lượng mua vào và 73,62 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 150.000 đồng cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, vàng 4 số 9 cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng hạ 200.000 đồng/lượng so với hôm trước. Cụ thể, Công ty SJC báo giá vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 60,15 triệu đồng/lượng mua vào 61,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tiệm vàng Mi Hồng cũng giảm giá vàng nhẫn 4 số 9 xuống còn 60,1 triệu đồng/lượng mua vào và 60,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York giảm 23,1 USD/ounce so với phiên trước, xuống còn 1.981,4 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 12-12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 1.984 USD/ounce, tăng gần 3 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 57 triệu đồng/lượng.

Do giá vàng thế giới giảm sâu trong khi giá vàng SJC giảm cầm chừng nên hiện giá vàng SJC cao hơn vàng thế giới gần 17 triệu đồng/lượng, so với 12-14 triệu đồng/lượng vào tuần trước. Hiện vàng nhẫn 4 số 9 cũng cao hơn vàng thế giới 4,3 triệu đồng/lượng so với tuần trước ở mức 2- 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới rơi khỏi mốc 1.200 USD/ounce trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến vào thứ tư tuần này. Ngoài chờ đợi chính sách quan trọng từ FED, giá vàng giảm và thị trường vàng trầm lắng cũng do nhà đầu tư lẫn nhà đầu cơ vàng đang chờ hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố, trong đó có dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến cũng được công bố trong tuần này.

Thị trường kỳ vọng FED sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối năm 2023, đồng thời dự đoán khoảng 45% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3-2024. Theo nhận định của EverBank, thị trường vàng đang đứng trước kỳ vọng về xu hướng lãi suất giảm. Tuy nhiên, với kịch bản FED duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn thì thị trường vàng sẽ gặp rủi ro.