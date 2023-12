Giá vàng SJC lập đỉnh mới, vượt 78 triệu đồng/lượng

Sau khi tăng nhẹ vào buổi sáng, giá vàng SJC chiều 25-12 tiếp tục tăng vọt thêm hơn 1 triệu đồng/lượng, chinh phục đỉnh cao mới vào những ngày cuối năm 2023. Do giá vàng thế giới đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh nhưng giá vàng SJC trong nước tiếp tục tăng kéo chênh lệch giữa vàng SJC và vàng thế giới lên gần 18 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC chinh phục đỉnh cao mới, vượt 78 triệu đồng/lượng

Ghi nhận vào 15 giờ tại TPHCM, Tập đoàn Doji báo giá vàng SJC ở mức ở mức 77 triệu đồng/lượng mua vào và 78 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 900.000 triệu đồng chiều bán so với buổi sáng, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so cuối tuần trước.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty SJC niêm yết vàng SJC ở mức 77 triệu đồng/lượng mua vào và 78,02 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, tổng cộng tăng 1,3 triệu đồng chiều mua và 1,1 triệu đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Trong khi giá vàng SJC tăng phi mã thì giá vàng nhẫn 9999 chiều nay chỉ tăng 100.000-200.000 đồng/lượng. Cụ thể, Công ty SJC tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với buổi sáng, giao dịch ở mức 62 triệu đồng/lượng mua vào và 63,05 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty PNJ cũng niêm yết vàng 9999 ở mức 63 triệu đồng/lượng mua vào và 63,15 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với buổi sáng.

Như vậy, so với giá chốt phiên tại New York trước kỳ nghỉ Giáng sinh cuối tuần trước ở mức 2.053,2 USD/ounce, quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại Vietcombank chiều nay, giá vàng thế giới tương đương 60,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 17,6 triệu đồng so với mức 16,7 triệu đồng/lượng vào buổi sáng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng 9999 ở mức 2,75 triệu đồng/lượng.