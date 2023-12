Giá vàng SJC trong nước đi ngược giá vàng thế giới

Giá vàng SJC đi ngược giá vàng thế giới

Ghi nhận giá vàng SJC vào khoảng 16 giờ ngày 13-12 tại TPHCM, Công ty PNJ tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước, niêm yết ở mức 72,7 triệu đồng/lượng mua vào và 73,7 triệu đồng/lượng bán ra. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý cũng báo giá vàng SJC ở mức 72,9 triệu đồng/lượng mua vào và 73,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 250.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán.

Trong khi giá vàng SJC đi ngược với giá vàng thế giới thì giá vàng nhẫn 4 số 9 được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm. Cụ thể, Công ty SJC báo giá ở mức 59,9 triệu đồng/lượng mua vào và 60,95 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 150.000 đồng so với hôm trước. Tương tự, Công ty PNJ cũng giao dịch vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 59,9 triệu đồng/lượng mua vào và 61,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York giảm gần 2USD/ounce so với phiên trước, xuống còn 1.970,5 USD/ounce, giảm gần 2 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 13-12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 1.980,1 USD/ounce, mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại Vietcombank chiều cùng ngày tương đương 56,9 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,9 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sau khi báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ không chênh lệch mấy do với cùng kỳ năm trước, tiếp tục làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm sau để kéo sang tháng 5. Ngoài ra, Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng bán ròng vàng phiên thứ hai liên tiếp, với lượng bán ròng khoảng 2,8 tấn, giảm số lượng vàng nắm giữ xuống còn gần 875,7 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ này đã bán ròng gần 5 tấn vàng. Dù giá vàng thế giới tăng mạnh và lập kỷ lục mọi thời đại vào đầu tuần trước nhưng quỹ này vẫn bán nhiều hơn mua.

