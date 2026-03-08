Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt

Chiều 7-3, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo công bố của Bộ Công thương, nhiều mặt hàng xăng dầu tăng giá mạnh so với kỳ điều hành trước, trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng cao.

Lực lượng quản lý thị trường Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm soát, vận động các cửa hàng, cây xăng tuân thủ đúng quy định, tránh tăng giá, ghim hàng. Ảnh: NGỌC OAI

Nguồn cung nhiên liệu trên thị trường thế giới bị thu hẹp

Sau khi điều chỉnh, từ 15 giờ ngày 7-3, xăng E5RON92 có giá bán lẻ tối đa 25.226 đồng/lít, tăng 3.777 đồng/lít so với kỳ trước; xăng RON95-III có giá tối đa 27.047 đồng/lít, tăng 4.707 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng tiếp tục tăng mạnh. Dầu diesel 0,05S có giá tối đa 30.239 đồng/lít, tăng 7.207 đồng/lít. Dầu hỏa có giá 35.091 đồng/lít, tăng 8.490 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S có giá 21.327 đồng/kg, tăng 3.831 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 5 đến 6-3 chịu tác động của nhiều yếu tố. Trong đó có diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cùng với việc một số nhà máy lọc dầu tại Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ giảm hoặc tạm dừng công suất. Bên cạnh đó, một số quốc gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan hạn chế xuất khẩu nhiên liệu để ưu tiên nhu cầu trong nước. Những yếu tố này khiến nguồn cung nhiên liệu trên thị trường thế giới bị thu hẹp và giá tăng mạnh.

Theo số liệu của cơ quan điều hành, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành tăng mạnh: xăng RON92 đạt 109,730USD/thùng, tăng 23,44%; xăng RON95 đạt 116,165USD/thùng, tăng 26,37%; dầu diesel 0,05S đạt 153,485USD/thùng, tăng 35,94%; dầu hỏa đạt 180,880USD/thùng, tăng 36,12%; dầu mazut 180CST 3,5S đạt 624,385USD/tấn, tăng 27,17% so với kỳ điều hành trước.

Thúc đẩy đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu

Ở góc độ điều hành vĩ mô, Bộ Công thương cho biết, đã xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động thị trường năng lượng thế giới. Theo thông tin từ Bộ Công thương, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 23/NQ-CP, Bộ Công thương đã ban hành Kế hoạch 1081/BCT-KHTC nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao, với mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm ổn định thị trường trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, để hạn chế rủi ro đứt gãy nguồn cung do biến động vận tải quốc tế, Bộ Công thương đang thúc đẩy đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu, tránh phụ thuộc vào một khu vực địa lý. Các doanh nghiệp đầu mối cần tăng cường ký kết hợp đồng dài hạn với đối tác tại Đông Nam Á, Australia và Mỹ nhằm bổ sung nguồn cung trong trường hợp các tuyến vận tải qua Trung Đông bị gián đoạn.

Về điều hành thị trường, Bộ Công thương đang phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp trong Tổ điều hành thị trường trong nước để theo dõi sát diễn biến cung - cầu, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, điện, khí đốt và sắt thép.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong trường hợp xuất hiện yếu tố bất thường, Tổ điều hành thị trường trong nước sẽ tổ chức các cuộc họp chuyên đề đột xuất để đánh giá tình hình và thống nhất biện pháp điều hành, nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến hoặc tác động dây chuyền tới mặt bằng giá chung.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội, cho biết, Sở đã yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động cân đối nguồn hàng từ nhập khẩu và các nhà máy lọc dầu trong nước nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ cho hệ thống phân phối trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cần có cơ chế chia sẻ lợi ích hợp lý để các đại lý, cửa hàng bán lẻ duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Trong trường hợp giá nhập khẩu biến động mạnh hoặc nguồn cung không đáp ứng kế hoạch đặt hàng, các thương nhân đầu mối phải kịp thời báo cáo Bộ Công thương để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Nhiều người dân mua xăng dự trữ

Ghi nhận của PV Báo SGGP trước 15 giờ chiều 7-3, tại Trạm Xăng Tổng An Khương, phường Tân Hưng và Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 04, phường Chợ Quán (TPHCM), lượng phương tiện đến đổ xăng tăng cao so với thường ngày. Tại các trụ bơm, nhiều xe máy và ô tô nối hàng chờ đến lượt. Một số thời điểm, dòng xe kéo dài ra khu vực lối vào trạm xăng. Phần lớn người đến đổ xăng cho biết, tranh thủ đổ xăng cho xe trước thời điểm giá mới được áp dụng trong kỳ điều hành chiều cùng ngày.

Tại Hà Nội rất đông người đi xe máy xếp hàng chờ mua xăng. Tại cây xăng PVOil trên phố Thái Thịnh hay cây xăng Petrolimex khu vực Thành Công, dòng người đi xe máy ken đặc, nối đuôi nhau tràn xuống cả lòng đường. Tới hơn 19 giờ, nhưng tại cây xăng Sông Hồng (số 68 đường Lê Văn Lương), hay cây xăng của Petrolimex (ở số 30 phố Nguyễn Lương Bằng) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hàng trăm chiếc xe máy xếp thành 4-5 hàng dọc, nhích từng mét để chờ đến lượt tiếp nhiên liệu.

Ghi nhận chiều tối 7-3, tại 3 cây xăng ở số 748 Trần Phú, cây xăng số 7 trên đầu đèo Bảo Lộc và cây xăng thuộc phường 2 Bảo Lộc (đều thuộc Công ty TNHH XD-TM-DV Nhân Nghĩa, phường 3 Bảo Lộc), nhiều khách hàng vào đổ xăng chỉ mua tối đa 30.000 đồng/lượt đối với xe máy và từ 200.000 - 300.000 đồng/lượt đối với ô tô khiến nhiều người bức xúc.

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng... trường hợp vi phạm nghiêm trọng, phức tạp, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại tỉnh Gia Lai hiện có 10 thương nhân đầu mối xăng dầu, 11 thương nhân phân phối, 3 thương nhân tổng đại lý, 1 thương nhân đại lý và 730 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Theo giám sát của lực lượng quản lý thị trường, do tâm lý lo ngại, nhiều người dân đã mua tích trữ xăng dầu, đặc biệt mua bằng can, phuy, dẫn đến nguy cơ thiếu nguồn cung cục bộ ở một số khu vực. Trước tình hình này, Petrolimex Gia Lai đã yêu cầu các cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán xăng dầu qua can/phuy nhằm giảm áp lực nguồn cung.

Hai ngày nay, nhiều tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Dù đang trong cao điểm mùa đánh bắt, nhưng nhiều phương tiện gặp khó trong việc vươn khơi do tình trạng khan hiếm nguồn cung dầu diesel tại các cửa biển trọng điểm. Ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc cho biết, qua nắm bắt thông tin từ ngư dân và công tác kiểm tra thì ghi nhận 2 ngày nay, khu vực cửa biển Sông Đốc có xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu, nhất là dầu diesel.

Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng Chiều 7-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng đầu năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về các vấn đề chính sách then chốt để Việt Nam đạt tăng trưởng từ 10% trong năm 2026, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; các phương án ứng phó rủi ro từ bên ngoài, đảm bảo an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng ổn định, nhất là các kịch bản cụ thể ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông, biến động giá dầu; kích cầu tiêu dùng nội địa, thúc đẩy xuất khẩu, giải ngân đầu tư công… Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trong điều kiện chịu tác động từ các cú sốc bên ngoài. Thủ tướng nêu rõ, cần đánh giá đúng bản chất các diễn biến hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn: năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân; quan hệ với các nước lớn… Từ đó, nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Trong số các nhóm giải pháp mà Thủ tướng nêu, về nhóm giải pháp năng lượng, Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, thiếu năng lượng. Thủ tướng giao Bộ Công thương và các tập đoàn lớn tháo gỡ một loạt vấn đề liên quan đến năng lượng. Đây là cơ hội để chúng ta chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng gió, mặt trời, điều chỉnh chính sách để thu hút đầu tư lĩnh vực này. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô; đặc biệt chú trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả phù hợp với thực tiễn; ổn định tỷ giá, lãi suất, nâng cao dự trữ quốc gia; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tinh thần tự chủ chiến lược, trước hết phải phấn đấu tự chủ về năng lượng, tự chủ về nguồn lực của quốc gia, từ đó phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tự chủ chiến lược liên quan đến năng lượng, nguồn lực (cả về tài chính và con người). LÂM NGUYÊN

NHÓM PV