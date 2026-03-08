Giám sát thị trường, ổn định giá hàng hóa

Sau khi giá xăng dầu điều chỉnh tăng vào lúc 15 giờ ngày 7-3, PV Báo SGGP đã có ghi nhận về những tác động đến thị trường hàng hóa.

Người tiêu dùng mua thực phẩm tại một siêu thị ở phường Tây Thạnh, TPHCM. Ảnh: THI HỒNG

Ngành vận tải đang cân nhắc

Chiều 7-3, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Ban Bến xe Miền Đông cho biết, hiện chưa có đơn vị vận tải nào hoạt động tại bến gửi văn bản kê khai tăng giá vé. Theo quy định, nếu doanh nghiệp muốn điều chỉnh giá cước phải thực hiện kê khai chi phí và gửi hồ sơ để bến xe tổng hợp, trình cơ quan quản lý xem xét quyết định.

Là đơn vị khai thác tuyến xe khách TPHCM - Đà Nẵng, ông Nguyễn Hùng Mai, Giám đốc Công ty Hùng Mai cho biết, chi phí xăng dầu hiện chiếm khoảng 35% - 40% tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 1 triệu đồng doanh thu, doanh nghiệp phải chi từ 350.000 - 400.000 đồng cho nhiên liệu, chưa kể các khoản chi phí vận hành khác, như: lương nhân viên, bảo dưỡng phương tiện, phí bến bãi. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn chưa điều chỉnh giá vé, đang tìm cách tiết giảm các chi phí khác nhằm cân đối hoạt động...

Trong khi đó nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa ở miền Trung, Tây Nguyên bắt đầu chạy đua để tìm giải pháp để ứng phó. Theo các doanh nghiệp vận tải, việc điều chỉnh giá cước không thể thực hiện ngay lập tức do phải trải qua nhiều bước thủ tục. Doanh nghiệp phải xây dựng phương án giá mới dựa trên cơ cấu chi phí, sau đó kê khai với cơ quan quản lý và các cơ quan liên quan để được xem xét, phê duyệt. Ngoài ra, sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp còn phải in vé mới, niêm yết lại bảng giá và thực hiện các bước kiểm định phương tiện.

Hiệp hội Vận tải hàng hóa TPHCM đã khuyến nghị các doanh nghiệp thành viên cân nhắc điều chỉnh tăng giá cước nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu, vốn chiếm khoảng 45% - 50% giá thành vận tải. Tuy nhiên, việc tăng giá cước cũng gặp nhiều trở ngại khi nhiều doanh nghiệp phải đàm phán lại hợp đồng với đối tác…

Tô bún, ổ bánh mì… đều tăng giá

Tại TPHCM, những ngày qua, một số quán bún, bánh mì, cà phê trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường Bàn Cờ), đường Nguyễn Thị Đặng (phường Tân Thới Hiệp)... đã tăng giá từ 3.000-5.000 đồng/phần tùy loại. Nhiều chủ quán cho biết việc điều chỉnh giá do chi phí đầu vào tăng, như giá xăng dầu, tiền trả công nhân viên. Cụ thể, bánh mì từ 20.000 đồng/ổ tăng lên 23.000 đồng/ổ; bún riêu từ 25.000 đồng lên 30.000 đồng/phần; cà phê từ 25.000 đồng lên 30.000 đồng/ly.

Đại diện các hệ thống siêu thị trên địa bàn TPHCM như: Saigon Co.op, SATRA, MM Mega Market, GO!… khẳng định giá hàng hóa hiện vẫn ổn định, đồng thời hệ thống triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để hỗ trợ người tiêu dùng. Các đơn vị cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, duy trì chính sách giá phù hợp, trong việc bình ổn thị trường.

Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại một siêu thị ở TPHCM. Ảnh: GIA HÂN

Chiều 7-3, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, nhấn mạnh lực lượng quản lý thị trường tiếp tục theo dõi, kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Việc tăng cường giám sát nhằm bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường người dân có thể liên hệ đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường TPHCM theo số (028) 39321014.

Giá phân bón tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg

Ngày 7-3, các đại lý phân bón trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho biết, phân đạm Cà Mau với giá dao động từ 800.000 - 820.000 đồng/bao 50kg, đạm Phú Mỹ từ 740.000 - 760.000 đồng/bao 50kg. Mức giá này tăng khoảng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với những ngày trước. Theo ông Nguyễn Văn Ửng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Nông Thuận Phát (tỉnh Đồng Tháp), hiện việc tăng giá phân bón urê, phân DAP, kali… gây nhiều khó khăn cho người nông dân. Ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Bình Thành cho hay, hiện nay trồng lúa rất nặng phân, nhất là đối vụ lúa hè thu. Do đó, nếu giá phân tăng tiếp tục thì giá thành sản xuất sẽ tăng thêm.

Chiều 7-3, đại diện Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long nhận định, thời gian gần đây một số mặt hàng nông sản và nguyên liệu sản xuất ghi nhận biến động tăng, như: rau màu, thức ăn chăn nuôi, phân bón và một số loại vật tư nông nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí đầu vào sản xuất tăng, một số thời điểm bị ảnh hưởng bởi thời tiết, xâm nhập mặn cũng như biến động của thị trường trong và ngoài nước. Sở sẽ tăng cường công tác theo dõi, cập nhật diễn biến giá cả, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phối hợp với các sở, ngành và địa phương có giải pháp điều tiết khi cần thiết; làm việc với các doanh nghiệp phân phối, đơn vị sản xuất trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, "găm hàng" gây biến động giá.

Tàu biển, hàng không tăng giá cước Ở lĩnh vực logistics, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam nhận xét, với tình hình hiện tại khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm nhiều tuần, kéo theo chi phí nhiên liệu, chi phí tàu và bảo hiểm tăng mạnh. Nếu trước đây cước vận chuyển container 40 feet chỉ khoảng 1.000- 1.500USD/container, thì hiện nay phổ biến ở mức 3.000- 4.000USD/container. Chi phí vận chuyển hàng không cũng tăng mạnh do nhiều quốc gia trong khu vực hạn chế hoặc đóng cửa không phận, buộc các chuyến bay phải điều chỉnh lộ trình, đã tăng từ khoảng 7USD/kg lên khoảng 11USD/kg trong thời gian ngắn.

NHÓM PV