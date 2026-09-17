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Giá xăng tăng gần 1.400 đồng/lít

SGGPO

Từ 15 giờ ngày 17-9, các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh lên giá mới. Kỳ này, liên bộ Công thương - Tài chính tăng mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hạn chế mức tăng giá.

PHÚC HẬU - THY HOÀNG

Từ khóa

xăng xăng dầu xăng E5RON92 xăng E10RON95-III

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