Giá xăng tăng gần 1.400 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 17-9, các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh lên giá mới. Kỳ này, liên bộ Công thương - Tài chính tăng mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hạn chế mức tăng giá.