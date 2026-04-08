Giải chạy đêm TPHCM lần thứ 5 chính thức trở lại cùng sự đồng hành của Eximbank

Trong hai ngày 16 và 17-5 tới, Giải chạy đêm TPHCM Eximbank lần thứ 5 năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM.

Đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm hình thành và phát triển, mùa giải năm nay mang thông điệp “The Better 5 – The Better You”, khẳng định hành trình không ngừng hoàn thiện của giải đấu, đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực, truyền cảm hứng bứt phá giới hạn đến cộng đồng runner và người yêu thể thao.

Giải đấu được tổ chức theo chủ trương của UBND TPHCM, do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM chủ trì; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique là đơn vị thực hiện, phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TPHCM. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Mùa giải năm nay tiếp tục ghi dấu 3 năm liên tiếp đồng hành của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) với vai trò Nhà tài trợ kim cương. “Việc đồng hành liên tục trong 3 năm với vai trò Nhà tài trợ kim cương thể hiện cam kết dài hạn của Eximbank trong việc thúc đẩy lối sống tích cực và đóng góp cho cộng đồng. Đồng thời, các hoạt động nội bộ cũng đang trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi – nơi mỗi cán bộ nhân viên được khuyến khích rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần bền bỉ, không ngừng vượt qua những giới hạn của bản thân, qua đó xây dựng một tổ chức gắn kết, năng động và hướng tới phát triển bền vững”, ông Nguyễn Văn Hòa, đại diện Eximbank chia sẻ.

Năm 2026, giải đấu được đầu tư nâng tầm về quy mô và chất lượng tổ chức với các cự ly thi đấu chính gồm 5 km, 10 km và Half Marathon. Sự kiện kỳ vọng sẽ thu hút hơn 6.000 VĐV chuyên nghiệp và phong trào, trong nước và quốc tế tham gia. Song song với các nội dung thi đấu, chuỗi hoạt động bên lề sôi động cũng sẽ góp phần tái hiện trọn vẹn nhịp sống đặc trưng, trẻ trung và đầy năng lượng của TPHCM về đêm.

Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, Giải chạy đêm TPHCM không ngừng đổi mới và hoàn thiện để trở thành một trong những sự kiện chạy bộ tiêu biểu của thành phố. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là cơ hội kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực.

AN BÌNH