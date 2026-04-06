Bệnh viện Gia An 115 đặt chất lượng phục vụ và sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu

Theo đại diện lãnh đạo Bệnh viện Gia An 115, những thành tích đạt được trong thời gian ngắn không chỉ đến từ việc thu nhận những tài năng từ nơi khác, mà còn nhờ vào một chiến lược lãnh đạo rõ ràng, sự cam kết mạnh mẽ từ toàn bộ đội ngũ nhân viên và một môi trường làm việc tích cực.

Bệnh viện Gia An 115

Theo đó, bệnh viện đã đạt được những thành công trong việc ứng dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị nhờ vào một số yếu tố quan trọng. Đầu tiên là đội ngũ chuyên gia và bác sĩ chất lượng cao: Bệnh viện đã đầu tư mạnh mẽ vào việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Các bác sĩ tại bệnh viện đã có kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở y tế hàng đầu trong nước, nắm vững các kỹ thuật tiên tiến và liên tục cập nhật những phương pháp điều trị mới.

TS-BS Trương Vĩnh Long đại diện Ban điều hành Bệnh viện Gia An 115 nhận giải thưởng

Bệnh viện Gia An 115 đã trang bị các thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị. Việc đầu tư vào công nghệ y tế giúp bệnh viện thực hiện các kỹ thuật phức tạp như can thiệp tim mạch, điều trị ung thư, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu một cách hiệu quả và an toàn.

Quy trình làm việc tại bệnh viện rõ ràng và chuyên nghiệp từ khâu tiếp nhận bệnh nhân, chẩn đoán đến điều trị và theo dõi sau điều trị. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đặc biệt, bệnh viện luôn đặt chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu. Nhờ đó, không chỉ giúp nâng cao uy tín của bệnh viện mà còn tạo niềm tin cho bệnh nhân khi đến điều trị.

