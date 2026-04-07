Đột quỵ cần tầm soát sớm: Long Châu, Bayer hỗ trợ người dân chủ động phòng bệnh

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) cùng định hướng chuyển dịch từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh” của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hợp lực cùng đối tác y tế triển khai các chương trình tầm soát, dự phòng đột quỵ trên quy mô toàn quốc. Chuỗi hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về chủ động phòng bệnh, giảm thiểu gánh nặng bệnh tật từ sớm, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Đội ngũ y tế tận tình đo và tư vấn về các chỉ số sức khỏe, đồng hành cùng người dân chủ động phòng bệnh

Long Châu phối hợp Bayer, Cục Phòng bệnh đẩy mạnh tầm soát đột quỵ trên toàn quốc

Đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam, với hơn 200.000 ca mắc mỗi năm (1). Trước thực trạng này, chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” do Long Châu phối hợp Bayer và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) triển khai đang tiếp tục được mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện ngày hội toàn dân 2026 diễn ra vào sáng ngày 05-4-2026 tại Hà Nội, lãnh đạo Nhà nước và Bộ Y tế đã trực tiếp thăm, động viên và đánh giá hoạt động tầm soát miễn phí, quy mô lớn. Các lãnh đạo ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc đưa dịch vụ y tế dự phòng đến gần người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Cụ thể, tại đây người dân được cung cấp những kiến thức quan trọng liên quan đến phòng tránh và kiểm soát bệnh đột quỵ; đồng thời tham gia các chương trình khám sàng lọc miễn phí các chỉ số: huyết áp, đường huyết… để đánh giá nguy cơ. Những trường hợp có nguy cơ cao được tư vấn trực tiếp bởi chuyên gia y tế, giúp họ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Bên cạnh đó, Long Châu còn hợp tác triển khai khu vực đo mật độ xương miễn phí, giúp người dân chủ động phát hiện sớm các nguy cơ liên quan đến sức khỏe xương khớp.

Chuỗi hoạt động tầm soát đột quỵ toàn quốc do Long Châu, Bayer và Cục Phòng bệnh triển khai, nhằm hiện thực hóa chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam”

Sự hợp lực tại Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Long Châu và Bayer trong chương trình chiến lược tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ giai đoạn 2026 - 2030. Thông qua mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng, Long Châu cùng các đối tác triển khai đồng bộ nhiều hoạt động: tầm soát diện rộng trong cộng đồng; truyền thông nâng cao nhận thức về nhận biết sớm và xử trí đột quỵ; tư vấn chuyên sâu với đội ngũ y tế; đồng thời tổ chức các chương trình khám lưu động tại nhiều địa phương. Mô hình hợp tác công - tư này giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng ngay từ tuyến đầu, phát hiện sớm nguy cơ và can thiệp kịp thời.

Long Châu, Bayer thúc đẩy hợp tác công - tư, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng đột quỵ ngay từ tuyến đầu

Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày Sức khỏe toàn dân 2026, tối ngày 5-4, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vinh dự là đơn vị tiêu biểu đồng hành cùng Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận, truyền hình trực tiếp “Nhân dân khoẻ mạnh - Đất nước hạnh phúc”. Tham dự chương trình có lãnh đạo Quốc hội, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Y tế, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Mở rộng mạng lưới 200 điểm tầm soát rung nhĩ, tim mạch trong cộng đồng

Tiếp tục lan tỏa tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, song song, chương trình tầm soát rung nhĩ và tăng huyết áp được Long Châu phối hợp cùng OMRON (Nhật Bản) triển khai nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Cụ thể, từ ngày 5-4, Long Châu đồng hành mở rộng chiến dịch tư vấn, tầm soát rung nhĩ hoàn toàn miễn phí tại 200 nhà thuốc trên toàn quốc. Hoạt động hướng đến giúp cộng đồng sàng lọc yếu tố nguy cơ, từ đó xây dựng lối sống phù hợp, chủ động chăm sóc sức khỏe tim mạch, phòng ngừa đột quỵ.

Từ ngày 5-4, Long Châu triển khai chương trình tầm soát rung nhĩ miễn phí tại 200 nhà thuốc trên toàn quốc

Long Châu và OMRON mang đến loạt các công nghệ chăm sóc sức khỏe mới nhất. Người dân sẽ được tầm soát rung nhĩ và kiểm tra huyết áp bằng máy đo huyết áp OMRON 7383T. Đây là dòng máy máy đo tích hợp cảnh báo rung nhĩ (AFib), có độ chính xác cao, chỉ trong một lần đo nhờ công nghệ Intellisense™ AFib. Bên cạnh kiểm tra các chỉ số sức khỏe bằng thiết bị công nghệ hiện đại, người dân còn được tư vấn chuyên sâu với chuyên gia và kết nối với cơ sở y tế chuyên khoa để theo dõi, điều trị khi cần thiết.

Mở rộng các chương trình tầm soát miễn phí trên toàn quốc, hệ thống Long Châu nỗ lực hỗ trợ người dân nhận diện và đẩy lùi các nguy cơ từ sớm

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: “Long Châu cam kết đồng hành bền bỉ cùng Bộ Y tế trong chiến lược dự phòng và quản lý đột quỵ, bệnh mạn tính tại Việt Nam. Đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Thông qua mạng lưới rộng khắp và sự hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước, Long Châu mong muốn đưa dịch vụ tầm soát và tư vấn sức khỏe đến gần hơn với người dân, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng”

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu lấy sức khỏe người dân làm trung tâm, kiên tâm mang đến sản phẩm, dịch vụ y tế hiện đại, an toàn, minh bạch

QUỲNH ANH