Hơn 3.000 người tham dự Đại lễ tưởng niệm tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương

Ngày 5-4, tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa - TPHCM) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa tổ chức Đại lễ tưởng niệm năm 2026. Chương trình có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp, chức sắc Phật giáo cùng hơn 3.000 người dân và thân nhân các gia đình có phần mộ an táng tại đây.

Chư Tôn Đức và lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa diễu hành lên lễ đài

Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tri ân đối với những người đã khuất, đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của người dân. Đây cũng là dịp để các gia đình tưởng nhớ, kết nối tình thân, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Lãnh đạo địa phương và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa tham dự buổi lễ

Trong khuôn khổ chương trình, các nghi thức truyền thống được tổ chức trang trọng, phù hợp thuần phong mỹ tục, tạo không gian để người dân bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân người thân đã khuất; góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình trong đời sống xã hội.

Sự kiện góp phần khơi dậy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc trong đời sống hiện nay. Qua đó, tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố sự gắn kết cộng đồng.

VĂN SƠN