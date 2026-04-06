Hơn 3.000 người tham dự Đại lễ tưởng niệm tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương

Đại lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện sự tri ân đối với những người đã khuất, đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của người dân. Đây cũng là dịp để các gia đình tưởng nhớ, kết nối tình thân, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.
Trong khuôn khổ chương trình, các nghi thức truyền thống được tổ chức trang trọng, phù hợp thuần phong mỹ tục, tạo không gian để người dân bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân người thân đã khuất; góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình trong đời sống xã hội.
Sự kiện góp phần khơi dậy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc trong đời sống hiện nay. Qua đó, tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố sự gắn kết cộng đồng.