Giải cứu cô gái trẻ bị lừa bán sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 3-1, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cô gái 19 tuổi bị lừa bán sang Campuchia với chiêu thức “việc nhẹ, lương cao”.

Em H.N. (bên trái) và em N.G.B. sau khi được giải cứu và trao trả an toàn về gia đình

Trước đó, Công an huyện Bù Đăng nhận được thông tin của gia đình nạn nhân, vào ngày 26-11-2024, em H.N. (sinh năm 2006, thường trú tại thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) đang theo học tiếng Nhật tại Công ty Phát triển nhân lực JIS (gọi tắt là Công ty JIS, tại đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TPHCM), đã bị một đối tượng dụ dỗ đưa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”. Cùng lúc đó, cậu ruột em H.N. cũng liên lạc với 2 cô giáo tại Công ty JIS. 2 cô giáo này có người quen bên Campuchia và đã liên lạc được với Cảnh sát Campuchia để giải cứu em H.N. rồi hẹn gặp tại cửa khẩu Thomo tỉnh Long An để trao đổi.

Xác định vụ việc có yếu tố nước ngoài, Công an huyện Bù Đăng đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước cùng gia đình nạn nhân giải cứu em H.N. Ngày 30-11-2024, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng công an, đồn biên phòng các tỉnh: Long An, Tây Ninh cùng gia đình và 2 cô giáo giải cứu thành công và đưa em H.N. về trao trả cho gia đình an toàn.

Em H.N. kể lại, em bị một đối tượng tên Trung quen biết qua mạng xã hội Facebook lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”. Khi sang đến Campuchia, Trung đã bán H.N. vào một 1 công ty lừa đảo do người Trung Quốc quản lý ở gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, rồi yêu cầu H.N. liên lạc về gia đình để chuộc về với số tiền 100 triệu đồng.

Suốt quá trình giải cứu em H.N., Công an tỉnh Bình Phước còn phát hiện trường hợp cháu N.G.B. (SN 2008, ngụ xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cũng bị lừa bán qua Campuchia tương tự trường hợp của em H.N. nên đã phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An giải cứu thành công và trao trả cho gia đình an toàn.

BÙI LIÊM