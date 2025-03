Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài trong quý 2-2025

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra trong việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại trong thời gian qua.

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, tình hình khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người trên một số địa bàn, lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nhiều đoàn tập trung kéo về Trung ương. Trong đó, vấn đề khiếu kiện đất đai vẫn là vấn đề nóng, phức tạp, chiếm trên 75% số vụ việc.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên nhân của vấn đề này là một số cơ chế chính sách còn bất cập, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tâm lý, thói quen kiện lên trên. Đặc biệt, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền một số địa phương có dấu hiệu buông lỏng, thiếu trách nhiệm, yếu kém trong quản lý nhà nước, có nơi mất đoàn kết, thiếu dân chủ, mâu thuẫn trong nội bộ, khiến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật ở địa phương không đạt được kết quả cao.

Theo số liệu của Thanh tra Chính phủ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành thanh tra đã tiếp gần 9.000 lượt người với hơn 8.000 vụ việc và gần 1.000 đoàn đông người; tiếp nhận, xử lý gần 48.000 đơn thư của người dân, rà soát, phối hợp giải quyết hơn 1.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người tồn đọng, phức tạp kéo dài; qua đó, tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan.

Tổng Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ tăng cường kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo các quy định này được thực hiện một cách nghiêm túc nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, các cơ quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, thường xuyên kéo lên Trung ương trong quý 2-2025; không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Địa phương nào thiếu trách nhiệm, xảy ra khiếu kiện đông người lên Trung ương, trở thành điểm nóng về an ninh trật tự thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cần phân định rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa TP Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn thủ đô.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan khiếu nại, tố cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự, an ninh, trật tự; phân loại có biện pháp đối sách với các đối tượng lợi dụng khiếu kiện để gây rối, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo để chống Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ triển khai đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp; tiếp tục rà soát, sửa đổi, tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền và lợi ích của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các văn bản pháp luật khác có liên quan đảm bảo đồng bộ, thống nhất để người dân thực hiện. Tổng Bí thư cũng yêu cầu, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ triển khai đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp. Ảnh: VIẾT CHUNG Đồng thời cần xác định rõ điểm dừng trong việc chấp hành pháp luật để người dân thấy rõ đâu là quyết định xử lý cuối cùng của vấn đề. Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính liên thông giữa Thanh tra Chính phủ với bộ, cơ quan, ngành, địa phương.

ĐỖ TRUNG