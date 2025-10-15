Giải thưởng tôn vinh phụ nữ công đoàn trong thời đại mới

Tối 15-10 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ nhất và sơ kết, khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn ghi nhận, phát huy vai trò nữ công nhân viên chức qua phong trào: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Suốt nhiều thập kỷ, phong trào đã trở thành nhu cầu tự thân và khát vọng vươn lên của hàng triệu phụ nữ.

Trong giai đoạn 2020-2025, hơn 1.500 tập thể, cá nhân điển hình đã được khen thưởng, trong đó hàng trăm phụ nữ nhận bằng lao động sáng tạo, nhiều người được tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước. Những kết quả ấy thể hiện sức lan tỏa bền bỉ của phong trào trong đời sống xã hội.

Các đại biểu dự lễ trao giải tối 15-10

Năm 2025, lần đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức giải thưởng nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm. Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có những sáng kiến của nữ công đoàn viên đã mang lại giá trị làm lợi từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm, nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở con số, mà ở hành trình phấn đấu, rèn luyện bền bỉ và khát vọng vượt qua giới hạn của bản thân.

Họ là những người vừa giỏi chuyên môn, vừa chu toàn việc gia đình, vừa tích cực với cộng đồng, là hình mẫu sinh động của người phụ nữ hiện đại: “tỏa sáng trên cả hai phương diện - gia đình và xã hội”, ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt cho phụ nữ như xây dựng nhà ở xã hội công đoàn, mô hình “sức khỏe của bạn”, “lễ cưới tập thể”, “trại hè cho con công nhân lao động”… Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” qua hơn 3 thập kỷ triển khai, ngày càng thu hút sự tham gia tích cực của phụ nữ Việt Nam và trở thành một động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng to lớn của nữ đoàn viên, người lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chúc mừng 10 nữ đoàn viên được trao giải thưởng và 20 tập thể, 60 cá nhân điển hình được tôn vinh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao giải thưởng cho những nữ công đoàn xuất sắc

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành phải xem công tác phụ nữ và bình đẳng giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Cần kiên quyết xóa bỏ mọi rào cản, định kiến giới, đảm bảo một môi trường bình đẳng thực chất. Phải tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của lao động nữ, đặc biệt là ở khu vực phi chính thức.

Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” là phần thưởng ý nghĩa mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng các nữ đoàn viên vào dịp 20-10 (Ngày Phụ nữ Việt Nam) đang đến gần.

PHÚC VĂN