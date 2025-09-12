Lần đầu tiên trao Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm”

Chiều 12-9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, ngày 17-10 tới, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ trao tặng Giải thưởng “Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm” lần thứ I, đồng thời sơ kết và khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025.

Khen thưởng các nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" tháng 3-2025. Ảnh minh họa

Đây là lần đầu tiên tổ chức Công đoàn Việt Nam trao giải thưởng nhằm tôn vinh, ghi nhận những nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc, khẳng định vai trò của nữ đoàn viên trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Chương trình dự kiến có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo công đoàn các cấp.

Theo kế hoạch, 10 nữ đoàn viên công đoàn xuất sắc nhất sẽ được trao giải thưởng. Ngoài ra, 20 tập thể và 60 cá nhân điển hình trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025 sẽ nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Biểu trưng giải thưởng được thiết kế bằng pha lê, phía trên có hình huy hiệu Công đoàn Việt Nam, khắc dòng chữ “Giải thưởng Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm lần thứ I, năm 2025”. Toàn bộ kinh phí tổ chức do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đảm bảo.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong nữ đoàn viên và người lao động, tạo thêm động lực để phát huy sáng kiến, cống hiến cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và xã hội.

