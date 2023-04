Giao lưu trực tuyến “Những lưu ý cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học - cao đẳng”

Tổ hợp môn xét tuyển dành cho khối ngành sư phạm: A00, A01, D01

Ngành Giáo dục Mầm non hiện tại đang được đào tạo trong 2 năm và mỗi năm có 3 học kỳ

Ngành Giáo dục Mầm non học gì?

Đặc thù công việc của giáo viên mầm non là trực tiếp đứng lớp chăm sóc các trẻ. Đặc trưng của trẻ trong giai đoạn này đang phát triển mạnh mẽ để khám phá thế giới, vì vậy cũng đòi hỏi giáo viên mầm non khả năng giao tiếp truyền đạt tốt đến các trẻ. Các kỹ năng như hát, múa, vẽ tranh, đọc truyện… trở thành yếu tố không thể thiếu với người giáo viên mầm non. Ngoài ra cũng cần quan tâm hơn nữa đến các môn: ngoại ngữ, tin học vì đây là môn bổ trợ đắc lực cho việc giảng dạy.

Học Giáo dục mầm non ra trường làm gì?

- Hiện nay hệ thống giáo dục mầm non ngoài các cơ sở công lập còn có rất nhiều các cơ sở ngoài công lập đào tạo. Vì vậy cơ hội việc làm sau khi học sư phạm mầm non rất rộng mở, các giáo viên mầm non có thể làm việc tại:

- Hệ thống các trường mẫu giáo trong nước và quốc tế

- Các cơ quan quản lý như các Sở, Phòng Giáo dục tại các địa phương trong cả nước

- Các tổ chức, trung tâm trong nước và quốc tế về giáo dục,…

- Làm giáo viên tự do giảng dạy tại nhà học sinh, hoặc nếu đủ điều kiện về tài chính và tích lũy đủ kinh nghiệm thì có thể tự mở trường.

Gửi em thông tin ngành nghề em nhé.