Giao thông Hà Nội ùn tắc trong mưa

Trong đó, tuyến đường Vành đai 3 trên cao bị ùn ứ kéo dài cả 2 chiều ra, vào thành phố. Các tuyến đường như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, Quốc lộ 5, đường Giải Phóng - Ngọc Hồi… các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển khó khăn để ra khỏi khu vực nội đô.

Tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm… có rất đông khách xếp hàng chờ mua vé. Bên ngoài bến xe xảy ra cảnh lộn xộn do nhiều hành khách muốn bắt xe dọc đường.

Các tuyến đường nội đô như Nguyễn Xiển, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Chí Thanh… cũng rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo thông tin từ Bến xe Mỹ Đình, có khoảng 18.000 - 22.000 hành khách/ngày qua bến xe này trong ngày 28 và ngày 29-4. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại, bến xe huy động 300 lượt xe để phục vụ hành khách, trong đó, tập trung vào các tuyến đi các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa.

Để tăng cường nhu cầu đi lại của người dân, du khách, phục vụ tham quan các trọng điểm du lịch trên địa bàn TP Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, Sở GTVT Hà Nội đã điều chỉnh tuyến buýt số 23 phục vụ kết nối các điểm Công viên Thủ Lệ, Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Hoàng Thành Thăng Long, Nhà tù Hỏa Lò, Khu vực trước cổng Nhà hát Lớn và Bờ Hồ…

Thông tin từ Cảng HKQT Nội Bài, trong ngày 29-4, cũng là ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ lễ, sân bay phục vụ 573 lượt chuyến bay (trong đó có 362 lượt chuyến bay quốc nội và 211 lượt chuyến bay quốc tế) với hơn 97.000 khách (gần 70.500 lượt khách quốc nội và 27.000 lượt khách quốc tế).

Mặc dù lượng khách tăng cao nhưng các chuyến bay được phân bổ đều vào các khung giờ trong ngày, do vậy các luồng di chuyển của hành khách tại các khu vực ghi nhận khá trật tự, thông thoáng, không có hiện tượng ùn ứ.

Từ hôm nay đến hết ngày 3-5, Cảng HKQT Nội Bài áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi/đến cảng dịp lễ.

Cảng HKQT Nội Bài đã tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu; đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên máy bay.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động hay đối với hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh nghi vấn.