Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chiều 3-2, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu cuốn sách “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người công an cách mạng" của Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: GIA KHÁNH

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, được sự đồng ý của Tổng Bí thư Tô Lâm, thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì tổ chức biên tập cuốn sách trên.

Cuốn sách gồm 80 bài, được lựa chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tô Lâm với tư cách là một nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân từ năm 2016 đến tháng 5-2024, trong đó có 399 bài đã công bố, đăng tải trên các báo, tạp chí tiêu biểu.

80 bài trong cuốn sách được sắp xếp hệ thống hóa theo chủ đề, thể hiện xuyên suốt tư tưởng hết sức sâu sắc và chiến lược toàn diện của tác giả về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, thể hiện sâu sắc phẩm chất, phương châm, nguyên tắc công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, cuốn sách là tài liệu rất quan trọng giúp cho cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp nghiên cứu triển khai để tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu năng, hiệu quả thực hiện công tác và chiến đấu.

Cuốn sách đồng thời giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp nghiên cứu vận dụng để lãnh đạo, quản lý hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự và đối ngoại; xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn kết với nền quốc phòng toàn dân, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thông tin về cuốn sách tại buổi họp báo. Ảnh: GIA KHÁNH

Tại họp báo, PGS-TS, Trung tướng Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã thông tin về ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuốn sách.

Theo đó, cuốn sách gồm 5 phần.

Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với 17 bài viết, phản ánh lịch sử, quá trình Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã thành lập, rèn luyện, lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân là nguyên tắc bất biến, là yêu cầu khách quan, quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; Công an nhân dân Việt Nam “chỉ biết còn Đảng thì còn mình" với tâm niệm “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Phần thứ hai: Công an nhân dân vì nước quên thân - Sáng ngời tư cách người công an cách mạng.

Phần này có 13 bài viết, thể hiện sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc từ khi ra đời, thể hiện bản chất cách mạng của lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh với lời thề sắt son “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”; luôn khắc ghi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần thứ ba: Công an nhân dân - Lực lượng nòng cốt, xung kích bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội với 19 bài viết, thể hiện rõ hệ thống quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, quá trình tổ chức thực hiện và kết quả các mặt công tác công an; khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích của Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước; những chiến công, thành tích vẻ vang của toàn lực lượng Công an nhân dân và của từng lực lượng trong Công an nhân dân qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và dân tộc; những bài học kinh nghiệm quý báu, yêu cầu đặt ra và giải pháp có tính chỉ dẫn cao với công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Phần thứ tư: Vì nhân dân phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân – Cội nguồn sức mạnh của Công an nhân dân.

Với 12 bài viết, phần này phân tích sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự xuất phát từ quan điểm “Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”, “Công an nhân dân của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", "quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự", "Công an nhân dân hết lòng hết sức phục vụ nhân dân", “lúc dân cần, lúc dân khó có công an", sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phần thứ năm: Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với 19 bài, phần này cung cấp luận cứ khoa học làm sâu sắc hơn quan điểm, tư tưởng của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân; sắp xếp tổ chức, bộ máy, xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; đưa ra những quan điểm, định hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 12 của Đảng.

Toàn lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cần kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, quyết tâm xây dựng Công an nhân dân Việt Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày, giới thiệu cuốn sách. Ảnh: GIA KHÁNH

Tại họp báo, ban tổ chức đã trao đổi, làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện xuất bản; định hướng thông tin, tuyên truyền về cuốn sách. Ban tổ chức cho biết, sau họp báo và công bố cuốn sách, Bộ Công an sẽ có nhiều hoạt động tiếp theo để giới thiệu rộng rãi cuốn sách, xuất bản sách điện tử trên Tạp chí Công an nhân dân điện tử, Cổng thông tin Bộ Công an...

ĐỖ TRUNG