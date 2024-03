Gỡ khó cho việc dùng xe ba bánh, công nông chở vật tư nông nghiệp và nông sản

Theo phản ánh của người dân, việc cấm các loại xe ba bánh, xe công nông hoạt động trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc này cũng phát sinh khó khăn đối với nông dân ở các vùng nông thôn sử dụng các phương tiện trên để vận chuyển vật tư nông nghiệp và vận chuyển nông sản.

Đặc biệt, ở một số địa bàn, đồng ruộng, vườn, rẫy của bà con nông dân nằm tại khu vực các loại phương tiện khác không tiếp cận được. Do đó, người dân đề nghị Bộ GTVT quan tâm nghiên cứu, có biện pháp phù hợp nhằm hỗ trợ cho người dân vận chuyển nông sản.

Trả lời kiến nghị này, Bộ GTVT cho biết, việc quản lý các loại phương tiện xe ba bánh, xe công nông đang được thực hiện theo Chỉ thị số 1405/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh theo quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, việc sử dụng các loại xe nêu trên để vận chuyển phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ do địa phương quy định, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm an toàn giao thông và thuận lợi cho hoạt động sản xuất.

Hiện Bộ Công an và Bộ GTVT đang hoàn thiện dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông và Luật Đường bộ theo chỉ đạo của Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội vào tháng 5-2024. Trong đó, nội dung UBND cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tại địa phương sẽ được luật hóa tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông.

MINH ANH