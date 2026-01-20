Gửi trọn niềm tin vào Đại hội Đảng

Những ngày này, trên khắp cả nước, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ. Cán bộ, người dân từ khắp mọi miền phấn khởi, tự hào, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

TS-BS HUỲNH MINH CHÍN, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Xây dựng nền y tế hiện đại, hiệu quả

TS-BS HUỲNH MINH CHÍN

Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ trở thành dấu mốc chiến lược, định hướng phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới, trong đó y tế và khoa học - công nghệ là hai trụ cột có tính quyết định. Tiếp tục khẳng định đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Cách tiếp cận hiện đại cần chuyển mạnh từ “điều trị bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy y học dự phòng, y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe ban đầu làm nền tảng. Trong bối cảnh bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, y học chính xác, kỳ vọng Đại hội sẽ thống nhất chủ trương, tạo ra khung chính sách đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số y tế một cách thực chất. Sự kết nối giữa y tế và khoa học - công nghệ phải hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi các ý tưởng khoa học được thử nghiệm, ứng dụng và lan tỏa vào thực tiễn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông ĐỖ THÁI DƯƠNG, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng): Đầu tư hạ tầng ở các đặc khu

Ông ĐỖ THÁI DƯƠNG

Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đối với các địa phương có tính chất đặc thù, trong đó có Phú Quý, thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và đầu tư hạ tầng đồng bộ. Khi hạ tầng tại các đặc khu được đầu tư đầy đủ, địa phương sẽ có điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững gắn với kinh tế biển và nghề cá truyền thống. Hiện nay, đời sống người dân đặc khu cơ bản ổn định, tuy nhiên, để từng bước nâng cao đời sống người dân, cần tiếp tục hoàn thiện nền tảng hạ tầng, qua đó thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên đảo.

Kỹ sư NGUYỄN BÙI ANH DUY (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM): Tạo đầu ra cho các sản phẩm xanh

Kỹ sư NGUYỄN BÙI ANH DUY

Là một thanh niên được tuyên dương Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025, tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách rõ ràng và nhất quán trong việc ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng vật liệu xanh, coi đây là một nội dung cụ thể hóa chiến lược tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn của quốc gia. Bên cạnh định hướng chiến lược, mong có các chính sách khuyến khích đủ mạnh và đủ rõ ràng nhằm tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xanh, phát triển kinh tế đất nước. Điều này bao gồm cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu ứng dụng, môi trường thử nghiệm công nghệ, chính sách thúc đẩy liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và Nhà nước, cũng như tạo đầu ra cho các sản phẩm vật liệu xanh trên thị trường.

Chị LÊ THỊ MINH DIỆU, người dân đảo Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa): Chung tay xây dựng đất nước thịnh vượng

Chị LÊ THỊ MINH DIỆU

Gia đình tôi có 3 thành viên, đã ra đảo Trường Sa sinh sống được hơn 2 năm. Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo, động viên về đời sống vật chất, tinh thần của lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trên đảo, nhờ đó đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Chúng tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh, tươi đẹp hơn, xứng đáng với niềm tin của đồng bào và nhân dân cả nước đã dành cho Trường Sa thân yêu. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn và sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đặc khu Trường Sa vào sự lãnh đạo của Đảng. Hy vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN CHUNG: Tạo điều kiện, động lực phát triển cho nghệ sĩ có tài năng, tâm huyết

Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN CHUNG

Thời gian qua, có thể thấy rõ một điều rất đáng mừng, đó là thế hệ trẻ ngày càng quan tâm tới lịch sử, tới truyền thống dân tộc. Họ đã hiểu rằng những điều tốt đẹp đang có được hôm nay đều nhờ công lao của các thế hệ cha anh đi trước, để rồi biết cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đó. Văn hóa - nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng đã góp một phần quan trọng lan tỏa truyền thống, lịch sử, lòng biết ơn… Văn hóa - nghệ thuật là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng phát triển bền vững. Tôi hy vọng, trong thời gian tới, với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những chủ trương, quyết sách sẽ chú trọng mạnh mẽ hơn nữa lĩnh vực này để có sự thay đổi tư duy trong đầu tư, phát triển văn hóa - nghệ thuật. Mong sẽ có nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện phát triển cũng như tạo sân chơi biểu diễn hơn cho nghệ sĩ có tài năng, đam mê, tâm huyết, có định hướng, có quan điểm tư tưởng rõ ràng về phục vụ nhân dân.

Cựu chiến binh TRƯƠNG TRUNG (phường Cái Răng, TP Cần Thơ): Kỳ vọng giải quyết “điểm nghẽn”

Cựu chiến binh TRƯƠNG TRUNG

Thời gian qua, kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, các “nút thắt”, “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông cơ bản được tháo gỡ, hơn chục dự án giao thông trọng điểm được đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác; trong đó tuyến cao tốc trục dọc từ Cà Mau đến TPHCM đã được thông xe, kết nối thông suốt, giảm gần một nửa thời gian di chuyển so với trước... Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng lần này sẽ ban hành các chính sách sâu rộng hơn về đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, tạo việc làm, bảo tồn văn hóa; phát triển kinh tế đi đôi với xóa đói giảm nghèo bền vững, coi trọng phát triển vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những “nút thắt”, “điểm nghẽn” ở ĐBSCL sẽ được tháo gỡ, hạ tầng y tế được nâng cấp để người dân không còn phải tập trung về TPHCM khám, chữa bệnh.

Ông NGUYỄN HOÀNG VŨ (phường Thủ Dầu Một, TPHCM): Chờ đợi những quyết sách phát triển bền vững

Ông NGUYỄN HOÀNG VŨ

Tôi kỳ vọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ có những quyết sách mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Trước hết, sự quan tâm lớn của tôi là về các quyết sách bảo đảm khai thác, phát huy tối đa tiềm năng để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững. Trong đó, cần có chính sách, tạo điều kiện cũng như thực hiện tốt hoạt động giám sát bảo vệ môi trường, xử lý rác thải đô thị, chất thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tôi cũng mong muốn Đại hội có các quyết sách tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội đa tầng và toàn diện, trong đó có chính sách thiết thực quan tâm, chăm lo cho người lao động và quan tâm đến những người yếu thế, nhất là công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp để họ có được môi trường làm việc, sinh hoạt tốt hơn.

Ông NGUYỄN MẠNH HÀ, Bí thư Chi bộ Thuận Lập B7, phường Hải Châu (TP Đà Nẵng): Kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ trẻ

Ông NGUYỄN MẠNH HÀ

Nhân dân chúng tôi rất mong chờ những quyết sách lớn từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là trong bối cảnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và sát dân. Quá trình chuyển đổi còn có những vướng mắc nhất định, song người dân chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền để từng bước hoàn thiện mô hình mới. Để thực sự “vì dân, sát dân”, đội ngũ cán bộ cần được trẻ hóa, đổi mới tư duy, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Tôi kỳ vọng Đại hội lần này có những quyết sách tiếp tục đặt văn hóa vào vị trí nền tảng, để tinh thần và giá trị văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội. Văn hóa đi trước thì đất nước mới có thể phát triển bền vững và đi lên lâu dài.

NHÓM PV