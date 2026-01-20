Đại hội của niềm tin

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trong sự quan tâm, dõi theo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Hàng triệu ý kiến tâm huyết, những tình cảm chân thành hướng về Đảng tiếp tục cho thấy niềm tin và khát vọng của Nhân dân vào con đường phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 gây ra những hệ lụy sâu rộng; thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường…, đất nước đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức lớn. Việt Nam từng bước phục hồi sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đối ngoại, củng cố vị thế trên trường quốc tế. Những kết quả ấy không chỉ được thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng, mà còn được người dân cảm nhận trực tiếp trong đời sống hàng ngày.

Niềm tin của Nhân dân được bồi đắp từ những quyết sách đúng đắn, nhất quán; từ sự chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả. Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn nhất, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, góp phần bảo vệ sinh mệnh, ổn định đời sống người dân. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy rõ nét.

Hành trình 40 năm đổi mới cho thấy, chính sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, cùng với tư duy đổi mới phù hợp thực tiễn, đã tạo nền tảng để đất nước vượt qua những bước ngoặt lịch sử. Từ một nền kinh tế bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao, hội nhập ngày càng sâu rộng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Thành tựu từ thực tiễn ấy tiếp tục củng cố niềm tin của người dân và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với năng lực lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng ngày càng cao. Đó là yêu cầu về bản lĩnh chính trị, năng lực dự báo, khả năng điều chỉnh chính sách kịp thời; về xây dựng một nền quản trị có kỷ cương, liêm chính, đề cao trách nhiệm vì nước, vì dân.

Thực tiễn tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng cho thấy, phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, kỷ luật là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Dân chủ phải được thực hành thực chất; kỷ cương không chỉ là kỷ luật hành chính, mà còn là sự rõ ràng trong phân công trách nhiệm, sự nhất quán trong tổ chức thực hiện và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “Dân là gốc”. Trọng dân, gần dân, lắng nghe dân và giải quyết kịp thời những vấn đề từ thực tiễn chính là con đường bền vững để luôn được dân tin.

Sau 40 năm đổi mới, khát vọng phát triển được đặt ra là phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Khát vọng ấy lan tỏa trong không gian phát triển vùng, nơi mỗi địa phương phát huy lợi thế riêng để đóng góp vào sức mạnh chung của đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ xác lập những định hướng lớn, mà còn mở ra chặng đường hành động mới. Điều Nhân dân chờ đợi sau Đại hội là việc chuyển hóa các mục tiêu thành kết quả cụ thể, đo đếm được trong đời sống xã hội; là sự tôn trọng và phát huy dân chủ, kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

Sức mạnh của cách mạng Việt Nam bắt nguồn từ niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Một Đảng biết tự chỉnh đốn, không ngừng đổi mới vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân sẽ luôn đủ bản lĩnh và trí tuệ để đưa đất nước tiến lên vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới.

