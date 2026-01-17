Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn trở lên vào nội đô ban ngày: Đường thông nhưng doanh nghiệp “bí”

TP Hà Nội bắt đầu cấm xe có trọng tải từ 2 tấn trở lên hoạt động trong khu vực nội đô vào ban ngày từ 15-1. Phạm vi cấm mở rộng hơn trước, áp dụng cho khu vực bên trong đường Vành đai 3.5 (thay vì đường Vành đai 3 như cũ).

Đường Vành đai 3 trên cao và Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình) thông thoáng hơn khi cấm xe tải trên 2 tấn

Ghi nhận trong những ngày đầu triển khai, tình hình đi lại tại các trục đường huyết mạch ở Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực với mật độ phương tiện thưa và thông thoáng hơn. Tại nhiều tuyến đường vốn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, áp lực giao thông đã giảm rõ rệt.

Tại nút giao đường Vành đai 3, hình ảnh dòng xe tải nặng nối đuôi nhau gây xung đột giao thông tại các điểm nhập làn đã giảm đáng kể. Đặc biệt, trên nhiều tuyến đường vốn là “điểm nóng” về ùn tắc như Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Ngã Tư Sở... giờ cao điểm đã thông thoáng hơn.

Tuy nhiên, đối lập với niềm vui của người tham gia giao thông là sự lo lắng của các doanh nghiệp vận tải và hộ kinh doanh. Việc mở rộng phạm vi cấm đến đường Vành đai 3.5 và hạ mức tải trọng xe xuống 2 tấn (tính cả tải trọng xe và hàng) khiến nhiều đơn vị rơi vào thế khó.

Anh Lê Văn Minh, đại diện một doanh nghiệp vận tải thực phẩm ở xã Xuân Mai, ngoại thành Hà Nội, phản ánh: “Toàn bộ đội xe 1,5 tấn của chúng tôi nay đều vi phạm vì tổng tải trọng thực tế luôn trên 3 tấn. Để vào được nội đô, chúng tôi phải xé lẻ hàng hóa sang xe minivan. Nhưng xe minivan chở chẳng được bao nhiêu, tiền xăng, tiền công tài xế đội lên gấp 2 lần”.

Không chỉ doanh nghiệp vận tải, các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích cũng đảo lộn kế hoạch. Do không thể nhập hàng ban ngày, nhiều đơn vị phải huy động nhân viên làm việc xuyên đêm để nhận hàng, kéo theo chi phí nhân sự tăng cao. Đại diện một số siêu thị cho rằng nếu tình trạng này kéo dài, giá hàng hóa thiết yếu đến tay người tiêu dùng sẽ phải điều chỉnh để bù đắp chi phí vận chuyển.

